Οι 2 λέξεις που «καίνε» κάθε ψεύτη: Συμβουλές από έναν δικηγόρο

Αν νομίζεις ότι το ψέμα θέλει ταλέντο, ο Jefferson Fisher έχει νέα για σένα. Οι περισσότεροι «πιάνονται» από τις ίδιες τους τις λέξεις. Ο διάσημος δικηγόρος ξεκαθαρίζει πως ο εγκέφαλος του ψεύτη έχει μια ακατανίκητη τάση προς το δράμα και την υπερβολή.

Ποτέ και πάντα

Όποιος χρησιμοποιεί αυτές τις δύο λέξεις για να αμυνθεί, συνήθως κάπου μπάζει.

«Εγώ; Ποτέ δεν θα το έκανα αυτό!»

«Είμαι πάντα ειλικρινής μαζί σου!»

Η πραγματική ζωή δεν έχει «ποτέ» και «πάντα». Είναι οι λέξεις-τείχη που υψώνει ο ψεύτης για να σταματήσει τις ερωτήσεις σου. Αν η απάντηση έρθει με ταχύτητα πολυβόλου, τότε το «σενάριο» ήταν ήδη γραμμένο.

Άφησε μια άβολη σιωπή να απλωθεί στο δωμάτιο. Ο ψεύτης δεν αντέχει το κενό, νιώθει ότι πρέπει να «γεμίσει» την ιστορία του με περισσότερες λεπτομέρειες. Εκεί είναι που αρχίζει να μπερδεύει τα παραμύθια του.

Όταν σου πετάξει το απόλυτο «ποτέ», κάνε τον καθρέφτη:«Ποτέ; Δηλαδή ούτε μία φορά στο παρελθόν;» Εκεί θα δεις τη σιγουριά να γίνεται σκόνη και το «ποτέ» να γίνεται «ε, σχεδόν ποτέ».