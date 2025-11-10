Μενού

Οι 3 πιο συνηθισμένες φαντασιώσεις στο σεξ και τι αποκαλύπτουν

Οι φαντασιώσεις στο σεξ δεν έχουν να κάνουν τόσο με το περιεχόμενο, όσο με το πώς μας κάνει να νιώθουμε.

Ζευγάρι
Τι είναι οι φαντασιώσεις στο σεξ; Είναι, όπως λέει και το ένα σκέλος, φανταστικά σενάρια που ερεθίζουν ή διεγείρουν το μυαλό. Και μάντεψε, το 97% των ανθρώπων έχει σεξουαλικές φαντασιώσεις, οι περισσότερες από τις οποίες είναι συχνές.

Δεν το λέμε εμείς, το λέει στο βιβλίο του «Tell Me What You Want», ο Δρ Τζάστιν Λεχμίλερ, σεξολόγος και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα, ο οποίος διεξήγαγε μια μεγάλη κλίμακας έρευνα σε πάνω από 4.000 άτομα σχετικά με τις φαντασιώσεις τους.

