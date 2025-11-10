Οι 3 πιο συνηθισμένες φαντασιώσεις στο σεξ και τι αποκαλύπτουν

Τι είναι οι φαντασιώσεις στο σεξ; Είναι, όπως λέει και το ένα σκέλος, φανταστικά σενάρια που ερεθίζουν ή διεγείρουν το μυαλό. Και μάντεψε, το 97% των ανθρώπων έχει σεξουαλικές φαντασιώσεις, οι περισσότερες από τις οποίες είναι συχνές.

Δεν το λέμε εμείς, το λέει στο βιβλίο του «Tell Me What You Want», ο Δρ Τζάστιν Λεχμίλερ, σεξολόγος και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα, ο οποίος διεξήγαγε μια μεγάλη κλίμακας έρευνα σε πάνω από 4.000 άτομα σχετικά με τις φαντασιώσεις τους.

