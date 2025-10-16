Οι 3 σούπερ σταρ του Χόλιγουντ που βοήθησαν τον Σάια ΛαΜπεφ να κόψει το αλκοόλ

Ο γνωστός για την εκκεντρικότητά του ηθοποιός Σάια Λα Μπεφ (Shia LaBeouf) αποδίδει σε τρεις αστέρες του Χόλιγουντ το αίσιο τέλος που είχε με τον αλκοολισμό, καθώς τον βοήθησαν να διαχειριστεί την εξάρτησή του.

Ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την πορεία του σε μια εκτενή συνέντευξη στο The Hollywood Reporter, αποκαλύπτοντας ότι τρεις εμβληματικοί ηθοποιοί έχουν γίνει η σωτηρία του: ο Μελ Γκίμπσον, ο Σον Πεν και ο Τζος Μπρόλιν.

Ο Λα Μπεφ γνώρισε τον Γκίμπσον για πρώτη φορά το 2022, δύο χρόνια μετά την πρώτη δημοσιοποίηση των καταγγελιών για κακοποίηση, όταν ο Αυστραλός ηθοποιός τού πρότεινε να παρακολουθήσει εκκλησιαστικές λειτουργίες, ενώ εκείνος έκανε έρευνα για μια ταινία, κατά την Daily Mail.

Σάια Λα Μπεφ: Ποιοι του στάθηκαν στο «ταξίδι» του

Επιβεβαίωσε ότι αυτός και ο Γκίμπσον εξακολουθούν να είναι «πολύ κοντά», προσθέτοντας: «Μεγάλος σεβασμός, μεγάλη αγάπη. Ήταν πάντα πολύ καλός μαζί μου».

Ο Σάια πρόσθεσε: «Μου κρατούσε το χέρι όταν πραγματικά κατέστρεφα τον εαυτό μου. Ο τύπος πραγματικά με υπερασπίστηκε».

Για τον Σον Πεν είπε: «Ο Σον εμφανίστηκε επίσης και με παρακίνησε να το κάνω αυτό ως θεατρικό έργο. Φοβήθηκα απίστευτα όταν ξεκίνησε αυτό το πράγμα», είπε ο ηθοποιός, σημειώνοντας ότι οι Πεν και Σαμ Ρόκγουελ εμφανίστηκαν για να τον υποστηρίξουν την πρώτη εβδομάδα.

«Υπήρχαν κάποιοι τύποι που θαύμαζα και άρχισαν να εμφανίζονται. Δεν είχα νιώσει ποτέ τέτοιου είδους αγάπη — όχι έτσι», παραδέχτηκε.

Όταν ρωτήθηκε αν η φιλία τους θα μπορούσε να αποτελέσει «πύλη προς την αποκατάσταση», ο LaBeouf παραδέχτηκε: «Το ελπίζω. Ελπίζω όλη μου η ζωή να είναι γύρω από αυτό».

«Είμαι ευλογημένος που εξακολουθώ να κατέχω αυτή την τέχνη και μου επιτρέπεται να την κάνω σε υψηλό επίπεδο. Μοιάζει με θαύμα», παραδέχτηκε.