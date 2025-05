Οι διάσημοι Έλληνες που γιορτάζουν σήμερα Πρωτομαγιά τα γενέθλιά τους

Η Πρωτομαγιά είναι ημέρα ορόσημο για τους αγώνες των εργατών και ανά τον κόσμο πραγματοποιούνται μεγάλες διαδηλώσεις. Ωστόσο, για κάποιους αποτελεί μία ξεχωριστή ημέρα, μία ημέρα γιορτής, καθώς σαν σήμερα γεννήθηκαν.

Κατερίνα Καινούργιου, Σταμάτης Γαρδέλης, Ελένη Ανουσάκη και άλλοι γιορτάζουν τα γενέθλιά τους στην καρδιά της Άνοιξης.

Ελένη Ανουσάκη

Η Ελένη-Ηλέκτρα Ανουσάκη γεννήθηκε στην Αθήνα την 1 Μαΐου 1944 και είναι ηθοποιός και πολιτικός. Γονείς της ήταν η ηθοποιός Μαλαίνα Ανουσάκη και ο τενόρος της λυρικής και πρωταγωνιστής του είδους της επιθεώρησης, Ευάγγελος Ανουσάκης.

Πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο το 1950 σε ηλικία έξι ετών. Ήταν το κοριτσάκι που κρατούσε η Ελένη Χατζηαργύρη στην ταινία Αμάρτησα για το παιδί μου, στο οποίο πρωταγωνιστούσε ο πατέρας της.

Σε ηλικία 16 χρονών μπήκε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου ως εξαιρετικό ταλέντο. Εμφανίστηκε στην ταινία Τα Κόκκινα Φανάρια και λόγω της εμφάνισης διώχτηκε από τη σχολή. Αργότερα αναιρέθηκε η απόφαση του διευθυντή Θάνου Κωτσόπουλου και επανήλθε.

Ελένη Ανουσάκη | NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Την ίδια περίοδο αποδέχτηκε την πρόσκληση της FOX και πήγε στην Τσινετσιτά για σπουδές, με δασκάλους τους Κάρολ Ριντ, Ρεξ Χάρισον, Ρίτσαρντ Μπαρντ, Μόνικα Βίτι κ.ά.. Δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές της, αλλά έπαιξε στην ταινία του Κάρολ Ριντ, Αγωνία και έκστασις. Ακολούθησε μία σημαντική πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Σύζυγός της είναι ο σκηνοθέτης και διευθυντής φωτογραφίας Δημήτρης Παπακωνσταντής.

Η ενασχόληση της Ελένης Ανουσάκη με την Πολιτική

Η Ελένη Ανουσάκη διετέλεσε πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων επί δημαρχίας Δημήτρη Μπέη καθώς και βουλευτής Α΄ Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ τα διαστήματα 1989-1990 και 1993-2004.

Σταμάτης Γαρδέλης

Ο ηθοποιός Σταμάτης Γαρδέλης γεννήθηκε στην Αθήνα την 1 Μαΐου 1960. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1981, σε ηλικία 21 ετών, όταν πρωταγωνίστησε στην ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη Τα Τσακάλια.

Έπειτα συμμετείχε σε πολλές επιτυχημένες εμπορικά ταινίες (κάποιες για τον κινηματογράφο αλλά οι περισσότερες για την αγορά του βίντεο, που βρισκόταν τότε στη χρυσή περίοδό της) όπως:

Βασικά Καλησπέρα Σας (Οι ραδιοπειρατές),

Ρόδα, Τσάντα και Κοπάνα,

Σατανάδες στα Σχολεία,

Ταξίδι στην Πρωτεύουσα,

Καμικάζι Αγάπη μου,

Οι Επικίνδυνοι,

Έλα να Αγαπηθούμε Ντάρλινγκ,

Όταν οι Ρόδες Χορεύουν,

Περάστε Φιλήστε Τελειώσατε.

Έτσι, ο Σταμάτης Γαρδέλης μετατράπηκε σε ποπ είδωλο της δεκαετίας του 1980 και σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.

Σταμάτης Γαρδέλης | (NDP PHOTO)

Το 2010 - 2011 πραγματοποίησε διπλή επιστροφή στα τηλεοπτικά δρώμενα, συμμετέχοντας ως διαγωνιζόμενος στο πρόγραμμα Dancing with the Stars του ANT1 και κάνοντας εμφάνιση στην τηλεοπτική σειρά της Μυρτώς Κοντοβά και του MEGA Μίλα μου βρώμικα. Συμμετείχε και στον τρίτο κύκλο του τηλεοπτικού σόου Your Face Sounds Familiar που προβλήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό Ant1 την περίοδο Φεβρουάριος-Μάιος 2016. Τον Οκτώβριο του 2023 συμμετείχε στο ριάλιτι I'm a Celebrity, Get Me Out Of Here.

Βασίλης Σκούτας

Ο Βασίλης Σκούτας γεννήθηκε την 1η Μαΐου 1961 στα Τρίκαλα και είναι Έλληνας παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, που έχει συνδέσει το όνομά του και την καριέρα του κυρίως με τον Άρη Θεσσαλονίκης.

Ξεκίνησε την καριέρα του, όπως διαβάζουμε στη wikipedia, στη γενέτειρά του, όπου πρωτόπαιξε για την τοπική ομάδα των Τρίκαλων και διακρίθηκε για την ταχύτητα και τη μαχητικότητά του.

Στάθης Δρογώσης

Ο Στάθης Δρογώσης γεννήθηκε την 1 Μαΐου 1977 στην Αθήνα. Ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός της έντεχνης και ροκ μουσικής έλκει την καταγωγή του από τη Νάξο.

Στην αρχή της καλλιτεχνικής του πορείας ήταν μέλος του συγκροτήματος Τα Φώτα που Σβήνουν, ενώ από το 2001 ακολουθεί σόλο καριέρα. Στις δημοτικές εκλογές του 2014 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων με την παράταξη «Ανοιχτή Πόλη», ωστόσο ανεξαρτητοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2016. Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 ήταν υποψήφιος στην Α' Αθηνών με το ΚΚΕ.

Κατερίνα Καινούργιου

Η Κατερίνα Καινούργιου γεννήθηκε την 1η Μαΐου 1985 στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Πεύκη Αττικής. Ο πατέρας της Δημήτρης, είναι επιχειρηματίας ενώ η μητέρα της, Θάλεια, πρώην αεροσυνοδός. Έχει έναν μικρότερο αδελφό, τον Πάνο.

Έκανε τα πρώτα της βήματα στο χώρο των ΜΜΕ, το 2004 στην εκπομπή «Χωρίς Ταμπού» στο Τηλεάστυ που παρουσίαζε η Μαρία Μπεκατώρου. Ακολούθησαν «Όμορφος Κόσμος το πρωί», «Πρωινός καφές» και το 2009 ανέλαβε μαζί με τους Νίκο Παπαδάκη, Δούκισσα Νομικού, Δημήτρη Ουγγαρέζο και Μαρία Αραμπατζή την παρουσίαση της 7ης σεζόν της εκπομπής «Όμορφος Κόσμος το Πρωί».

Στη συνέχεια ακολούθησε η συμμετοχή της στο «Δέστε τους» και έπειτα η παρουσίαση της καλοκαιρινής εκπομπής «Καλοκαίρι Παντού» με τον Παύλο Σταματόπουλο. Τη σεζόν 2014-2015 παρουσίασε μαζί με τον Γιώργο Λιανό, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Αλέκα Καμηλά την εκπομπή «Όλα Παίζουν».

Την επόμενη σεζόν 2015-2016, ανέλαβε την παρουσίαση της μεσημεριανής ψυχαγωγικής εκπομπής «Λόγω TiVis» ως κεντρική παρουσιάστρια.

Από τον Ιούλιο του 2016 ξεκίνησε τη συνεργασία της με το Epsilon TV και ξεκίνησε να παρουσιάζει την πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή «Φτιάξε καφέ να στα πω». Παράλληλα ανέλαβε την παρουσίαση της εκπομπής «Star Academy Magazine» μαζί με τον Θέμη Μάλλη. Ακολούθησε η εκπομπή «Ευτυχείτε».

Από τον Σεπτέμβριο του 2021 η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στον Alpha με την παρουσίαση της εκπομπής «Super Κατερίνα», όπου συνεχίζει μέχρι και σήμερα.

Σαν σήμερα, Πρωτομαγιά γεννήθηκε ο Γιάννης Ρίτσος

Αξίζει να αναφερθεί ότι σαν σήμερα, 1η Μαΐου του 1909 γεννήθηκε στη Μονεμβασιά ο Γιάννης Ρίτσος. Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποιητές με διεθνή. Δημοσίευσε πάνω από εκατό ποιητικές συλλογές και συνθέσεις, είκοσι δύο μυθιστορήματα, ένα θεατρικό έργο και μελέτες. Τα έργα του συμπληρώνουν πολλές μεταφράσεις, χρονογραφήματα και άλλα δημοσιεύματα και αρκετά από τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε ξένες γλώσσες.