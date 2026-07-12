Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις των ζωδίων

Η εβδομάδα ξεκινά δυναμικά, με τη Δευτέρα και την Τρίτη να φέρνουν συναντήσεις, επαφές και σημαντικές αποκαλύψεις για τα ζώδια του νερού και της γης, κυρίως στο τέλος του δεύτερου και στις αρχές του τρίτου δεκαημέρου. Γεγονότα της άνοιξης του 2026 επιστρέφουν για να ολοκληρωθούν, ενώ Καρκίνοι, Αιγόκεροι και Ιχθύες ευνοούνται ιδιαίτερα σε επανασυνδέσεις.
Η μόνη απαιτητική όψη της εβδομάδας είναι το τετράγωνο Αφροδίτης – Ουρανού, που μπορεί να φέρει είτε κεραυνοβόλους έρωτες είτε απρόσμενες ανατροπές στα αισθηματικά και τα οικονομικά των μεταβλητών του πρώτου πενθημέρου.
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