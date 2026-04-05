Οι «μεταμορφώσεις» της Μπελούτσι: Το τραγούδι του Βλάσση Μπονάτσου που δημοσίευσε η σταρ

Η διαχρονική γοητεία της Μόνικα Μπελούτσι συνάντησε την ελληνική μουσική σκηνή με έναν τρόπο αναπάντεχο όσο και συγκινητικό. Η Ιταλίδα σταρ, σε μια πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, επέλεξε να «ντύσει» μουσικά ένα βίντεο, με τη φωνή ενός δικού μας αγαπημένου «αιώνιου έφηβου».

Πρόκειται για το εμβληματικό τραγούδι «Μεταμορφώσεις», σε στίχους και μουσική του Γιώργου Ρωμανού, που πρωτογνωρίσαμε το 1991 μέσα από τον δίσκο «Παραλήρημα» του Βλάση Μπονάτσου. Ωστόσο, η Μπελούτσι δεν επέλεξε την αρχική ροκ εκτέλεση, αλλά την ονειρική διασκευή της Matina Sous Peau από.