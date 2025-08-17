Οκτώ διάσημοι που έχουν παραδεχτεί ότι έχουν κάνει σεξ με άτομο του ίδιου φύλου

Το να παραδεχτεί κάποιος διάσημος ότι έχει κάνει σεξ με άτομο του ίδιου φύλου ήταν και - όπως φαίνεται - εξακολουθεί να είναι ταμπού.

Ωστόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν έχουν διστάσει να μιλήσουν ανοιχτά για το συγκεκριμένο θέμα, κυρίως στο εξωτερικό.

Ας θυμηθούμε, λοιπόν, τι δήλωσαν στο παρελθόν για τις δικές τους εμπειρίες οκτώ Έλληνες και ξένοι διάσημοι, αδιαφορώντας για τα πιθανά σχόλια που θα δέχονταν.

Ορέστης Τζιόβας

Ορέστης Τζιόβας | NDP PHOTO

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο περιοδικό Antivirus ο Ορέστης Τζιόβας είχε αποκαλύψει ότι έχει κάνει σεξ με άνδρες, οι οποίοι ήταν καλοί φίλοι του και με τους οποίους ένιωθε ασφάλεια.

«Ακόμα και τώρα δεν μπορώ να φλερτάρω με ένα αγόρι. Δεν βλέπω, δηλαδή, ένα αγόρι σε ένα μπαρ και θέλω να το φλερτάρω. Ήταν κάτι κυρίως σεξουαλικό, το οποίο ήθελα και να το ερευνήσω για να μην υπάρχει καμία σκιά», είχε δηλώσει ο γνωστός ηθοποιός, λέγοντας πως «είμαι straight με κάποιες bisexual ανησυχίες».

Απόστολος Γκλέτσος

Απόστολος Γκλέτσος | NDP

Καλεσμένος στην εκπομπή «Βράδυ» του Πέτρου Κωστόπουλου το 2016 ο Απόστολος Γκλέτσος είχε πει ότι έχει κάνει σεξ με άντρα με τη δήλωσή του να συζητιέται έντονα τις επόμενες ημέρες και όχι μόνο.

Μάλιστα, σε μεταγενέστερες δηλώσεις του ο Απόστολος Γκλέτσος είχε χαρακτηρίσει την παραπάνω δήλωση ως «την πιο ιερή που έχει κάνει», ενώ πέρσι είχε επανέλθει στο θέμα, λέγοντας πως όσο συζητιέται η δήλωσή του, «θα είμαστε πάντα μια κομπλεξική επαρχία. Όταν θα σταματήσουν να συζητιούνται αυτές οι δηλώσεις, τότε θα γίνουμε πρωτεύουσα».

Καίτη Φίνου

Η αγαπημένη ηθοποιός έχει δηλώσει ότι πήγε με γυναίκα επειδή ήθελε να σιγουρευτεί ότι της αρέσουν οι άνδρες.

«Κάποια στιγμή, σκέφτηκα μήπως είμαι λεσβία και αποφάσισα να δοκιμάσω να πάω με μία γυναίκα για να δω τι μου συμβαίνει τελικά. Ήπια, λοιπόν, τρία ποτήρια ουίσκι και είπα "θα το κάνω"! Δεν μου έκατσε ούτε αυτό.

Και όταν άρχισα να συνέρχομαι από το ποτό, ήθελα, αν γινόταν, να κοιμηθώ στο πάτωμα, για να μην την αισθάνομαι δίπλα μου. Τουλάχιστον, σιγουρεύτηκα ότι μου αρέσουν οι άντρες. Για πέντε χρόνια δεν έκανα τίποτα!», είχε πει στο παρελθόν η Καίτη Φίνου.

Μάρλον Μπράντο

Σε συνέντευξή του το 1976 στο περιοδικό People, ο σταρ του Χόλιγουντ είχε δηλώσει: «Όπως ένας μεγάλος αριθμός αντρών, έτσι και εγώ είχα ομοφυλοφιλικές εμπειρίες και δεν ντρέπομαι».

Το γεγονός ότι ο Μπράντο μιλούσε τόσο ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του εκείνη την εποχή θεωρούνταν τολμηρή κίνηση για έναν κορυφαίο σταρ του Χόλιγουντ, με τον ίδιο να εξηγεί ότι απλά δεν τον ένοιαζε η γνώμη των άλλων.

Αντζελίνα Τζολί

Η Αντζελίνα Τζολί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας | (Vianney Le Caer/Invision/AP)

«Λατρεύω τις γυναίκες και τις βρίσκω τρομερά σέξι. Αγαπούσα τις γυναίκες στο παρελθόν και έχω κοιμηθεί κιόλας μαζί τους. Πιστεύω ότι άμα αγαπάς και θες να ικανοποιήσεις μια γυναίκα, ειδικά άμα είσαι και εσύ γυναίκα, τότε σίγουρα ξέρεις πώς να κάνεις κάποια πράγματα με έναν συγκεκριμένο τρόπο», έχει δηλώσει στο παρελθόν η Αντζελίνα Τζολί.

Μάλιστα, έχει επιβεβαιώσει ότι στα '90s είχε σχέση με το μοντέλο Τζένι Σιμίζου για την οποία είχε πει: «την ερωτεύτηκα από το πρώτο δευτερόλεπτο που την είδα».

Τομ Χάρντι

«Φυσικά έχω κάνει σεξ με άντρες, είμαι ηθοποιός, τι νομίζατε; Έχω παίξει με τους πάντες και τα πάντα», είχε δηλώσει το 2010 ο Τομ Χάρντι, αναφερόμενος στη σεξουαλική του δραστηριότητα σε πολύ νεότερη ηλικία.

Όπως εξήγησε, τότε πειραματιζόταν, αλλά μετά τα 30 πλέον είχε σταματήσει τους πειραματισμούς. «Λατρεύω το ανθρώπινο σώμα, αλλά στα τριάντα μου πια τελείωσα με τους πειραματισμούς. Υπάρχουν όμως πολλά πράγματα σε μία γκέι σχέση που θα χρειαζόμουν στη ζωή μου», είχε πει ακόμα ο ίδιος.

Σαρλίζ Θέρον

Σαρλίζ Θερόν | (AP Photo/Gregorio Borgia)

Η βραβευμένη με Όσκαρ Σαρλίζ Θερόν έχει αποκαλύψει πως στα νιάτα της είχε κάνει σεξ πολλές φορές με άλλες γυναίκες.

Μιλώντας στον Andy Cohen, έχει δηλώσει: «Τι να σου πω, είναι τόσο περίεργο όταν μιλάμε τόσο πολύ για αυτό. Θα έπρεπε να θεωρείται φυσιολογικό πια. Όταν ήμουν νέα, ναι, το έκανα. Νιώθω ότι όταν είσαι νέος, απλώς τα εξερευνάς όλα, αλλά πάντα ήξερα ότι μου άρεσαν και οι άντρες».

Τζίλιαν Άντερσον

Gillian Anderson | AP

Τη γνωρίσαμε ως Σκάλι στα X-Files στα '90s και σε συνέντευξή της στο περιοδικό Out αρκετά χρόνια μετά το φινάλε της σειράς, είχε παραδεχτεί ότι σε πολύ νεαρή ηλικία είχε κάνει σχέσεις με κοπέλες, όμως, δεν θεωρούσε τον εαυτό της λεσβία.

Θεωρούσε πάντα τις σχέσεις της με γυναίκες ως την εξαίρεση - όπως είχε πει τότε χαρακτηριστικά - και όχι ως τον κανόνα.