Όντρεϊ Χέπμπορν: Το τρομακτικό περιστατικό που την έκανε να αποχωριστεί τον γιο της για 4 χρόνια

Ένα τρομακτικό περιστατικό που έλαβε χώρα το 1975, έκανε την Όντρεϊ Χέπμπορν να τρέμει για την ασφάλεια της οικογένειάς της. Η αλήθεια όμως δεν ήταν αυτή που φανταζόταν.
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