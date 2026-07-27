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Όντρεϊ Χέπμπορν: Το τρομακτικό περιστατικό που την έκανε να αποχωριστεί τον γιο της για 4 χρόνια

Η αλήθεια ήταν, βέβαια, τελείως διαφορετική.

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Ένα τρομακτικό περιστατικό που έλαβε χώρα το 1975, έκανε την Όντρεϊ Χέπμπορν να τρέμει για την ασφάλεια της οικογένειάς της. Η αλήθεια όμως δεν ήταν αυτή που φανταζόταν.

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