Η στιγμή που ορειβάτης κάνει πρόταση γάμου στην κορυφή του Ολύμπου: To «ναι» στα 2.918 μέτρα

Μια συγκηνητική στιγμή έκανε τον γύρο του διαδικτύου, όταν ένας ορειβάτης έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του στην κορυφή του Ολύμπου, στα 2.918 μέτρα.
Τη στιγμή «έπιασε» ο φακός της σελίδας weddingbyastir, με το ντοκουμέντο να δείχνειι τον άνδρα να αιφνιδιάζει τη σύντροφο του με ένα δαχτυλίδι.
Ο άνδρας στο βίντεο διάβασε ένα κείμενο που έχει γράψει αφιερωμένο στη γυναίκα λέγοντας: ««Ακολουθεί μήνυμα αγάπης…Εδώ, στην κορυφή, έδωσα όρκο φροντίδας
στον ομορφότερο άνθρωπο που έχω γνωρίσει.».
Η γυναίκα...πέταξε στα ουράνια και είπε το ναι στην πρόταση.
