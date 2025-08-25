Οργή στο X για το post του Μάνου Βουλαρίνου: Σχολίασε το «πώς είναι» η Μποφίλιου με μαγιό

Η Νατσάσα Μποφίλιου ανήρτησε ένα στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές τις διακοπές στη Φολέγανδρο φορώντας το μαγιό της και ποζάροντας σε παραλία του νησιού. Την ανάρτηση, σχολίασε, ο κωμικός Μάνος Βουλαρίνος και αμέσως σήκωσε θύελλα αντιδράσεων από τους χρήστες του δαιδικτύου.

Συγκεκριμένα, πόσταρε στον λογαριασμό του στο Twitter ένα άρθρο με τίτλο «Η Νατάσσα Μποφίλιου δημοσίευσε στιγμιότυπό της με μπικίνι από την Φολέγανδρο» και σχολίασε: «Πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής».

Πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής pic.twitter.com/x02ZVxlokQ — Manos Voularinos (@ManosVoularinos) August 23, 2025

Με τα σχόλια του κωμικού να εστιάζουν στο σώμα της τραγουδίστριας η κοινωνική κατακραυγή ήταν κάτι φυσικό και επόμενο. «Ο Βουλαρινος νομίζει ότι είναι κωμικός αλλά είναι απλά δεξιός τύπος που νομίζει ότι είναι κωμικός», έγραψε κάποιος.

«Δεν σου φταίνε τα κιλά της Μποφίλιου, σου φταίει που είναι ένας καθρέφτης των ενοχών σου. Είναι αυτή η φωνή της, όποιας σου έχει μείνει, συνείδησης που ακούς το βράδυ πριν κοιμηθείς. Όσο πιστός κι αν είσαι στα νέα σου καθήκοντα, όσο κι αν εναρμονίζεσαι στις ανάγκες του χουλιγκανικού σου κοινού, των όψιμων φίλων σου, ξέρεις πως έχεις την στόφα του γενίτσαρου» ανέφερε κάποιος άλλος.

«Όταν βλέπεις την αριστερή Μποφίλιου να ποστάρει φωτό από διακοπές που πηγαίνει με δικά της λεφτά, ενώ εσύ καίγεσαι στο ημιυπόγειο στα Πατήσια χαζεύοντας φωτογραφίες του Σκέρτσος, είναι λογικό να σου βγαίνει μια καφρίλα...», έγραψε ένας τρίτος.