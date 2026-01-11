Όσοι είναι single τείνουν να δουλεύουν τις Κυριακές - Ο λόγος που είναι ανησυχητικό

Υπάρχουν πολλοί που δυσκολεύονται να κάνουν σχέση στη σημερινή εποχή. Όχι γιατί δεν θέλουν απαραίτητα, αλλά γιατί δυσκολεύονται. Αν πάλι ο περίγυρος τους είναι μικρός και δεν τα πάνε καλά με τα social media, τότε γίνεται αυτομάτως ακόμα πιο δύσκολο.

Όσοι είναι ελεύθεροι βρίσκουν διάφορα πράγματα να κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους (ή και τίποτα, εξαρτάται τον άνθρωπο) - από το να διαβάζουν, να βλέπουν Netflix ή να βγουν για ποτό με τους διαθέσιμους φίλους τους. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που προσπαθούν να πνίξουν την μελαγχολία της Κυριακής, δουλεύοντας. Κάτι που οι ειδικοί προειδοποιούν πως δεν είναι η πιο υγιής αντιμετώπιση.

