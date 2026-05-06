Όταν ο Γιάννης Τσορτέκης είδε το «φως στο τούνελ» μετά από τροχαίο: «Πήγα και ήρθα, φοβήθηκα»

Ο Γιάννης Τσορτέκης διηγήθηκε ένα περιστατικό από το μακρινό παρελθόν, όταν είχε βιώσει μία σχεδόν μεταθανάτια εμπειρία, μετά από σοβαρό τροχαίο.

Ο Γιάννης Τσορτέκης, σε μία συνέντευξη στο Action 24, που άγγιξε πολλά κεφάλαια της ζωής του, διηγήθηκε και ένα από τα πιο «κουφά», όταν είχε βιώσει μία σχεδόν μεταθανάτια εμπειρία, μετά από σοβαρό τροχαίο με αυτοκίνητο.

«Όλα τυχαία είναι στη ζωή, είχα και ένα πολύ σοβαρό τροχαίο κάποια στιγμή. Πήγα και ήρθα εκεί με το λαμπάκι. Τότε είχα φοβηθεί προς στιγμήν, είχα μαζευτεί, αλλά μετά εφόσον συνέχιζα να ζω, σαν άνθρωπος, ξανανοίχτηκα».

Μιλώντας για τη σχέση του με την οδήγηση, ο ηθοποιός είπε «Δεν είμαι πια γρήγορος οδηγός, τώρα απολαμβάνω την οδήγηση, και σε μεγάλες και σε μικρές ταχύτητες. Δεν θα γινόμουν ποτέ επαγγελματίας οδηγός, ταξιτζής ας πούμε, γιατί με εκνευρίζει πολύ η κίνηση».

