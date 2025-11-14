«Ουγγαρέζο, είδες το βίντεο;» - Λίγο Twitter deep lore για το φιάσκο με τον Σίλα Σεραφείμ

Αυτό το άρθρο, ξεκαθαρίζουμε, δεν είναι για άτομα που τιμολογούν ψηλά τον ελεύθερο χρόνο τους. Τις τελευταίες ημέρες, ένα ιδιότροπο hate/love relationship έχει ανοίξει ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και στον κωμικο(τραγικό) Σίλα Σεραφείμ.

Ο μεν παρουσιαστής ο δε επαγγελλόμενος κωμικός, παρασύρθηκαν σε μία creepy καντάδα, με τον τελευταίο να προσπαθεί απεγνωσμένα να κάνει τον πρώτο να δει ένα βίντεο-απάντηση προς την εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

Πώς ξεκίνησαν όλα; Για αυτό, θα πρέπει να πάμε λίγο πίσω, στην κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στον επαγγελλόμενο κωμικό, και στον ακτιβιστή Ιάσονα Αποστολόπουλο, όταν ο δεύτερος καταλόγισε, μέσω της εκπομπής Buongiorno, κυβερνητική προπαγάνδα από μέρους του Σεραφείμ.

Ο κωμικός, στο επόμενο από τα βίντεο που αναρτά τακτικά, έκανε λόγο για μεριστική παρουσίαση του ζητήματος από την εκπομπή, η οποία δεν τον είχε καλέσει για να προτάξει αντίλογο. Αλλά αυτό δεν ήταν ο «εκπυρσοκροτητής».

Ουγγαρέζο, ΔΕΣ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Σε σχόλιο ενός χρήστη του X, που ζητούσε τον λόγο περί αυτού από τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο παρουσιαστής φαινόταν να μην ενδιαφέρεται για το «drama».

Ρωτήστε τον καλέ. Γραμματέας σας είμαι; 😂🤦🏻‍♂️ — Dimitris Ougarezos (@D_ougarezos) November 11, 2025

Και είχαμε την παρακάτω στιχομυθία:

Επειδη αναρωτηθηκατε για μενα, γι αυτο ρωταει. https://t.co/ODqeCi1lC7 — silas serafim (@silaserafim) November 11, 2025

Εγώ αναρωτήθηκα; — Dimitris Ougarezos (@D_ougarezos) November 11, 2025

Αν διαχωριζεις τη θεση σου απ το πανελ και την εκπομπη, πασο.

Διαχωριζεις τη θεση σου απ το πανελ και την εκπομπη? https://t.co/7iH0n15iRd — silas serafim (@silaserafim) November 11, 2025

Όχι σ’εμένα αυτά. Ο καθένας εκφραζει την άποψή του - εγώ ενίοτε τη γράφω κιόλας. Αν θέλετε να σας διευκρινίσω κάτι που είπα, εδώ είμαι και θα χαρώ. — Dimitris Ougarezos (@D_ougarezos) November 11, 2025

Υπαρχει 9λεπτο βιντεο μου που εκφραζω την απορια μου..

Τοποθετηθειτε ελευθερα. https://t.co/MU3VoRTWGL https://t.co/vOOyXJkknM — silas serafim (@silaserafim) November 11, 2025

Και κάπου εκεί, ο Ουγγαρέζος άρχισε να φείδεται αστικής ευπρέπειας. Ή αυτό, ή είδε μία πολύ καλή ευκαιρία για λίγη...καζούρα.

«Με όλο το σεβασμό: 9 λεπτά διαθέτω μόνο στον σκύλο μου, σε κοπέλα, ή σε κάποιον που θα με πλήρωνε να δω τόσο μεγάλο βίντεο. Ό,τι θέλετε για άποψη που εξέφρασα εγώ, εδώ είμαι να σας απαντήσω», απάντησε.

Το κακό είχε γίνει. Ο Σίλας Σεραφείμ έβγαινε από μία θυελλώδη σχέση που έληξε άδοξα, αφού ο Ιάσονας Αποστολόπουλος σταμάτησε να του απαντά ευθέως, αλλά στην βιασύνη του να βρει πρόσωπο αναφοράς, προέβη σε ένα κάπως επιθετικό «πέσιμο», που έσπρωξε μακριά του τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

Οι θαμώνες του X δεν άφησαν την εξαίσια ειρωνεία να εξατμιστεί. Εδώ και ημέρες, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έρχεται αντιμέτωπος με έναν στρατό από «αντι-τρολ», που του ζητούν αστεϊζόμενοι να δει το αναθεματισμένο βίντεο.

Εντωμεταξύ, ο Σίλας Σεραφείμ μοιάζει αποφασισμένος να βάλει τον παρουσιαστή στη καρέκλα του πόνου, και να τον κάνει να δει το βίντεο.

Η μεθοδος κανω την παπια

ή τον χαζο

ή το μπαλα-εξεδρα στον γραπτο λογο επανειλημμενως, δεν πιανει.

Ειναι κραυγαλεα αποδοχη οτι εισαι αρκετα

εξυπνος ωστε να καταλαβαινεις τι παιζει,

αρκετα πονηρος ωστε να δικαιολογεισαι

κι αρκετα ηλιθιος ωστε να επιμενεις.

Ενημερωστε @D_ougarezos — silas serafim (@silaserafim) November 12, 2025

Τσουρέκια μας τα έχει κάνει σήμερα, κυνηγάει δύο μέρες τον Ουγγαρεζο για λίγη δημοσιότητα,τι αρρωστακι είναι αυτό — Lila Vasiliou (@Lila_Ka_) November 12, 2025

Μήτσο Ουγγαρεζο δες το βίντεο σε παρακαλώ δεν αντέχω άλλο — don VV (@kosmasharismas) November 12, 2025

Επιθετικό μάρκετινγκ pic.twitter.com/KNg9EVhMwY — The Unstable One (@unstable_mad) November 12, 2025

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος όμως δεν είναι «εύκολος». Εδώ και ημέρες, αντιστέκεται σθεναρά στο κόρτε του Σίλα Σεραφείμ και των υποτακτικών του, αλλά όλοι το ξέρουμε, στην πραγματικότητα απλά φαρμάρει «engagement» στις πλάτες του.

Και ό,τι μέλλει, γενηθήτω.