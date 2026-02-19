Μενού

Ούρσουλα Κορμπερό: Γέννησε η «Tokyo» του La Casa de Papel - Η ανάρτησή της

Πρώτη φορά μητέρα, έγινε η Ούρσουλα Κορμπερό, η «Tokyo» από το La Casa de Papel. Η ανάρτηση με το νεογέννητο μωρό της.

Úrsula Corberó ως «Tokyo» | LaCasaDePapel@YouTube
Η Ούρσουλα Κορμπερό (Úrsula Corberó), ευρέως γνωστή για τον ρόλο της ως Tokyo στο La Casa De Papel, έγινε μητέρα για πρώτη φορά.

Το χαρμόσυνο γεγονός ανακοίνωσε η ίδια μέσω story στο Instagram, όπου φαίνεται ο σύζυγός της να κρατά το νεογέννητο μωρό τους. 

Αν και η ηθοποιός γνωστοποίησε την είδηση, γενικότερα κατά την εγκυμοσύνη της κρατούσε χαμηλό προφίλ, χωρίς πολλές αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. 

Η ανάρτηση της Ούρσουλα Κορμπερό | Ursulolita@Instagram

 

