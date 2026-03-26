Στο Your Face Sounds Familiar της Βουλγαρίας, ο Μπόρις Κριστόφ έκανε χαμό ενσαρκώντας τον Βασίλη Καρρά. Με τη μεγάλη επιτυχία του αείμνηστου τραγουδιστή «Φαινόμενο» και ειδικό μακιγιάζ για να του μοιάζει ανέβηκε στη σκηνή του σόου και τα έδωσε όλα.

Εντύπωση προκάλεσε η καθαρή άρθρωσή του στην ελληνική γλώσσα, αλλά και το κέφι που πλαισιώθηκε από πολλά γαρύφαλλα.

Το βίντεό του έγινε viral τόσο σε Βουλγαρία όσο και σε Ελλάδα με κάποιους να υποστηρίζουν ότι θύμισε αρκετά τον Βασίλη Καρρά και άλλους να αδυνατούν να βρουν ομοιότητες.

Ο ίδιος πάντως έδειξε να το απολαμβάνει και μοιράστηκε στο TikTok και την αγαπημένη φράση του τραγουδιστή «Καλησπέρα και καλή βραδιά».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βασίλης Καρράς ήταν δημοφιλής και στη Βουλγαρία με πολλά από τα τραγούδια του να γίνονται επιτυχίες και στη γειτονική χώρα. Μάλιστα, το 2017 έγραψε ιστορία συγκεντρώνοντας 17.000 θεατές στην Arena Armeec στη Σόφια.