Παλαιολόγου: «Πέρασα κρίσεις πανικού για τη σχέση μου με τον Πάριο - Έβγαιναν φωτογράφοι από τους θάμνους»

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου προχώρησε σε μια εξομολόγηση από καρδιάς, γυρίζοντας τον χρόνο πίσω στην περίοδο που η σχέση της με τον Γιάννη Πάριο την είχε φέρει στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς δημοσιότητας.

Η αγαπημένη ηθοποιός παραδέχτηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια πως η διαχείριση της έκθεσης αυτής δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως έφτασε στο σημείο να βιώνει κρίσεις πανικού.

«Αυτό δεν το είχα συνηθίσει και για να σου πω την αλήθεια, πέρασα κάτι κρίσεις πανικού.

Δεν ήταν εύκολο αυτό να το το διαχειριστεί κανείς.

Έβγαινα από το σπίτι και από κάτι θάμνους ξεπετιόταν και ένας φωτογράφος» είπε για την εποχή που ήταν ερωτευμένη με τον γνωστό τραγουδιστή.

Και συμπλήρωσε: «Έχω πάρα πολύ καλή σχέση με τον Γιάννη, και πρόσφατα μιλάγαμε, μου ευχήθηκε για τα γενέθλιά μου, έχουμε πολύ καλή επαφή».

