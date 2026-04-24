Το παλάτι του «Σημαδεμένου» στο Μαϊάμι: Για πόσα πωλείται η πολυτελής επιβλητική βίλα

Πωλείται για ένα αστρονομικό ποσό η κατοικία που ζηλέψαμε όλοι από την ταινία «Scarface», ευρέως γνωστή στην Ελλάδα ως «Σημαδεμένος», του 1983 με τον Αλ Πατσίνο. Μάλιστα, υπήρξε και χειμερινή κατοικία του Ρίτσαρντ Νίξον.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Wall Street Journal, η κατοικία «βγαίνει στο σφυρί» με τιμή στα 237 εκατ. δολάρια. Οι θαυμαστές της ταινίας «Scarface» του 1983 θα αναγνωρίσουν την έπαυλη των 1.207 τετραγωνικών μέτρων για το γυάλινο ασανσέρ της. Η κατοικία εμφανίστηκε στην ταινία ως το σπίτι του βαρόνου ναρκωτικών Frank Lopez, τον οποίο υποδύεται ο αείμνηστος Robert Loggia. Και, ναι, αυτό το γυάλινο ασανσέρ, που τραβάει την προσοχή.

Το ίδιο το σπίτι, στην πραγματική ζωή, χρονολογείται γύρω στο 1981, χτισμένο από τον Roberto Striedinger, έναν πιλότο που καταδικάστηκε για λαθρεμπόριο κοκαΐνης για το καρτέλ ναρκωτικών Medellín στην Κολομβία. Οι ομοσπονδιακοί στη συνέχεια κατέσχεσαν το ακίνητο - ένα ζευγάρι το αγόρασε και στη συνέχεια το πούλησε στον Ξοην Devaney.

Τη δεκαετία του 1970, ωστόσο, αυτό το ακίνητο ήταν μέρος του χειμερινού κτήματος του Προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον στον Λευκό Οίκο. Το ελικοδρόμιο που περιλαμβάνεται σε αυτήν την πώληση παραπέμπει στη χρήση του χώρου από τον Νίξον - κατασκευασμένο για να χειρίζεται την άφιξη των επισκεπτόμενων αξιωματούχων.

Το ίδιο το ελικοδρόμιο - μια πλατφόρμα από σκυρόδεμα περίπου 20.000 τετραγωνικών - τράβηξε την προσοχή του Ντεβάνι κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος πτήσης με ελικόπτερο το 2003. Εκείνη την εποχή, είχε αγοράσει πρόσφατα ένα ελικόπτερο Sikorsky αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων και ένα τζετ Gulfstream αξίας 36 εκατομμυρίων δολαρίων. Είπε στην Journal ότι σκέφτηκε ότι θα χρειαζόταν ένα ελικοδρόμιο - και γρήγορα έκανε μια προσφορά για να αγοράσει το σπίτι.

Στο εσωτερικό, τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν οροφές που φτάνουν τα 7,32 μέτρα.Η κουζίνα διαθέτει ντουλάπια και πάγκους από ανοξείδωτο ατσάλι με πινελιές από ξύλο , υπάρχουν αυθεντικές επιτοίχιες τουαλέτες σε ποικιλία χρωμάτων. Το κάτω επίπεδο είναι εξοπλισμένο με ένα μουσικό στούντιο - ο Ντεβάνεϊ είναι σε μια μπάντα - και μια αίθουσα παιχνιδιών.