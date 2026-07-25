Παλιοσπύρου: «Kind reminder από άνθρωπο που βγήκε από τα σκοτάδια, ζήσε τη ζωή σου όπως θες»

«Tίποτα δεν είναι πιο πολύτιμο από το να ζεις αληθινά», ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ιωάννα Παλιοσπύρου, θύμα χημικής επίθεσης το 2020, περνώντας ένα μήνυμα ελπίδας.
Συγκεκριμένα, ανήρτησε στο Instagram: «Kind reminder! Από έναν άνθρωπο που βγήκε από τα πιο βαθιά σκοτάδια και έμαθε ότι τίποτα δεν είναι πιο πολύτιμο από το να ζεις αληθινά. Ζήσε τη ζωή σου όπως πραγματικά θέλεις εσύ.
Όχι όπως περιμένουν οι άλλοι. Μη βάζεις τη ζωή σου σε αναμονή. Μην περιμένεις την "κατάλληλη στιγμή". Η ζωή συμβαίνει τώρα!», έγραψε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα, η ανάρτησή της, συνοδεύτηκε και από ένα βίντεο με όμορφα στιγμιότυπα από τη ζωή της μετά το συμβάν.
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