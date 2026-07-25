Μενού

Παλιοσπύρου: «Kind reminder από άνθρωπο που βγήκε από τα σκοτάδια, ζήσε τη ζωή σου όπως θες»

Ένα μήνυμα αισιοδοξίας θέλησε να δώσει μέσα από τα social media η Ιωάννα Παλιοσπύρου. Η συγκινητική ανάρτησή της.

Reader symbol
Newsroom
Η Ιωάννα Παλιοσπύρου
Η Ιωάννα Παλιοσπύρου στο Εφετείο Αθηνών | Intime
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

«Tίποτα δεν είναι πιο πολύτιμο από το να ζεις αληθινά», ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ιωάννα Παλιοσπύρου, θύμα χημικής επίθεσης το 2020, περνώντας ένα μήνυμα ελπίδας

Συγκεκριμένα, ανήρτησε στο Instagram: «Kind reminder! Από έναν άνθρωπο που βγήκε από τα πιο βαθιά σκοτάδια και έμαθε ότι τίποτα δεν είναι πιο πολύτιμο από το να ζεις αληθινά. Ζήσε τη ζωή σου όπως πραγματικά θέλεις εσύ. 

 

Όχι όπως περιμένουν οι άλλοι. Μη βάζεις τη ζωή σου σε αναμονή. Μην περιμένεις την "κατάλληλη στιγμή". Η ζωή συμβαίνει τώρα!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, η ανάρτησή της, συνοδεύτηκε και από ένα βίντεο με όμορφα στιγμιότυπα από τη ζωή της μετά το συμβάν. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE