Παναγιώτης Στάθης: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο της μητέρας του - «Ο μοναδικός ήρωας»

Ο Παναγιώτης Στάθης ανακοίνωσε στο τέλος του σημερινού (17/2) «Καλημέρα, Ελλάδα» ότι η μητέρα του έφυγε από τη ζωή με τον δημοσιογράφο να αναφέρει πως το πληροφορήθηκε τον θάνατό της λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή και να ευχαριστεί όλους τους συνεργάτες του για τη στήριξη.

Αργότερα μέσα στην ημέρα ο Παναγιώτης Στάθης θέλησε να αποχαιρετήσει τη μητέρα του και μέσω social media, κάνοντας την πρώτη του ανάρτηση στο Facebook, την οποία συνόδεψε με μία κοινή του φωτογραφία με την αείμνηστη μητέρα του.

«Η αλήθεια είναι ότι μεγάλωσα χωρίς παιδικούς ήρωες. Πιθανόν γιατί ο μοναδικός ήρωας που γνώρισα στη ζωή μου ήταν η μάνα μου.

Καλό ταξίδι, κυρά Καλλιόπη, θα σε θυμάμαι πάντα για την αγάπη σου, την διαρκή προσφορά σου, το χιούμορ σου, την απεριόριστη καλοσύνη σου και την ευφυία σου.

Θα μου λείπεις πάντα. Χαιρετισμούς στο μπαμπά και τον Μανόλη. Στο επανιδείν.

Η κηδεία της Καλλιόπης Στάθη θα γίνει το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 στις 10 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στα Φατσάδικα Κυθήρων», έγραψε στην ανάρτησή του ο Παναγιώτης Στάθης.