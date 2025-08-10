To πανάκριβο δώρο που έκανε στη σύζυγό του ο Τζεφ Μπέζος ζαλίζει με τα μηδενικά του

Το γαμήλιο ταξίδι φαίνεται να μην έχει τέλος για τον δισεκατομμυριούχο Τζεφ Μπέζoς και τη σύζυγό του Λόρεν Σάντσεζ, αφού εθεάθησαν στο σούπερ γιοτ τους αξίας 485 εκατομμυρίων δολαρίων, στην Ίμπιζα.
Η σύζυγος του Mr. Amazon τράβηξε τα βλέμματα, καθώς διακοσμούσε τον καρπό της με ένα Richard Mille RM07 «Intergalactic Dark Night» ρολόι, το οποίο κοστίζει 250.000 ευρώ.
