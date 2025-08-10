Μενού

To πανάκριβο δώρο που έκανε στη σύζυγό του ο Τζεφ Μπέζος ζαλίζει με τα μηδενικά του

Η Λόρεν Σάντσεζ επιδεικνύει το πολυτελές δώρο του Τζεφ Μπέζος στο ταξίδι τους στην Ίμπιζα.

Τζεφ Μπέζος
O Τζεφ Μπέζος και η σύζυγός του, Λόρεν Σάντσεζ | Shutterstock
Το γαμήλιο ταξίδι φαίνεται να μην έχει τέλος για τον δισεκατομμυριούχο Τζεφ Μπέζoς και τη σύζυγό του Λόρεν Σάντσεζ, αφού εθεάθησαν στο σούπερ γιοτ τους αξίας 485 εκατομμυρίων δολαρίων, στην Ίμπιζα.

Η σύζυγος του Mr. Amazon τράβηξε τα βλέμματα, καθώς διακοσμούσε τον καρπό της με ένα Richard Mille RM07 «Intergalactic Dark Night» ρολόι, το οποίο κοστίζει 250.000 ευρώ

Αυτό το πολυτελές ρολόι φημολογείται πως είναι δώρο γάμου από τον Τζεφ Μπέζος.
 
Η Σάντσεζ εντυπωσίασε με το στυλ της, φορώντας ένα λευκό στράπλες φόρεμα, μεγάλο καπέλο και σκούρα γυαλιά, ενώ ο Μπέζος επέλεξε ένα πιο απλό ναυτικό σύνολο.
 
Η εμφάνισή τους συνοδεύτηκε από άλλες διασημότητες, όπως ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και η σύντροφός του Βιτόρια Σερέτι, καθώς και ο πρώην διευθυντής της βρετανικής Vogue, Έντουαρντ Ένινφουλ. 

