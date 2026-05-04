Πάνος Καλίδης: «Ο άντρας είναι άντρας και η γυναίκα γυναίκα - Update δεν έχω κάνει»

Ο Πάνος Καλίδης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star με αφορμή το νέο του τραγούδι, «Κόλλημα» και αναφέρθηκε τόσο στην αγάπη του στη δουλειά του όσο και στην οικογένεια και τα παιδιά του, ενώ αναρωτήθηκε γιατί να υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα σε άνδρα παλαιάς και νέας κοπής.

Ακόμα εξομολογήθηκε ποιες ήταν οι στιγμές που τον άλλαξαν σαν άνθρωπο, ενώ δεν έκρυψε πως θα ήθελε να μπορούσε να κάνει και εκείνος μια αντίστοιχη sold out συναυλία, όπως η Άννα Βίσση.

Όσον αφορά το Κόλλημα, ο Πάνος Καλίδης είπε:

«Βγήκε πριν ένα μήνα από τη Heaven Music, σε μουσική, στίχους του Βασίλη Δήμα. Είναι ένα χαρούμενο κομμάτι, ένα κομμάτι που ταιριάζει με την κατάσταση που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, είμαι καλά. Όμως επιφυλάσσομαι για το μέλλον με πολλή κλάψα, γιατί θα κινηθώ σε μονοπάτια καψούρας στο επόμενο τραγούδι».

«Η μεγαλύτερη μου καψούρα είναι η δουλειά μου. Μέσω της δουλειάς μου είμαστε καλά και εμείς στην οικογένεια. Τώρα τι θέλεις να σου πω, ότι δεν αγαπάω τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου; Είναι λογικό», δήλωσε στη συνέχεια ο γνωστός τραγουδιστής.

Σε ερώτηση που αφορούσε παλαιότερες δηλώσεις του για τους ρόλους άντρα-γυναίκας και αν θεωρεί τον εαυτό του άντρα παλαιάς κοπής, ο Πάνος Καλίδης απάντησε:

«Γιατί να υπάρχει παλαιάς κοπής και νέας κοπής…; Ο άντρας είναι άντρας και η γυναίκα γυναίκα. Αν θες το update που γίνεται όπως στο κινητό, OK, update δεν έχω κάνει εγώ. Όλοι έχουμε την άποψή μας.

Όπως εμένα δεν με ενοχλεί η άποψη του συνανθρώπου μου, όπως έχει αυτός τις απόψεις του, έχω κι εγώ. Ποιο είναι το χειρότερο;

Όταν έχουμε πραγματικά άλλες απόψεις, και για κάποιο λόγο λέμε άλλα, για να κερδίσουμε κάτι. Αυτό λοιπόν για μένα είναι ό,τι χειρότερο, η μεγαλύτερη μα… κακία που μπορείς να κάνεις».

Όταν κλήθηκε να θυμηθεί τις στιγμές της ζωής του που τον άλλαξαν ως άνθρωπο, ο Πάνος Καλίδης είπε:

«Ο χαμός του πατέρα μου. Ο γάμος μου, φυσικά, με τη Λεάννα με άλλαξε, ο ερχομός των παιδιών μου. Με έκαναν να δω τη ζωή πιο υπεύθυνα».

Τέλος, αναφερόμενος στη sold out συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, ο γνωστός τραγουδιστής σχολίασε:

«Για να γίνεται sold out η συναυλία της Βίσση, κάτι σημαίνει. Θα ήθελα να μπορώ να το κάνω και εγώ. Δεν έχει πρώτη και δεύτερη καριέρα. Η καριέρα της είναι τεράστια και συνεχίζεται».