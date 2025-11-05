Πάνος Κατσαρίδης: «Η Μουτίδου λέει συνέχεια ότι έχει κακοπεράσει»

Στιγμές α λά παλαιά θύμισε η κίνηση του Απόστολου Γκλέτσου να αποχωρήσει από την εκπομπή «Real View» στο Open TV το βράδυ της Τρίτης (4/11) όταν η Σοφία Μουτίδου τον κατηγόρησε ότι λέει «ψέματα» καθώς εκείνος διαφωνούσε με το ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι».

Το στιγμιότυπο με τον Απόστολο Γκλέτσο να βγάζει το μικρόφωνο και να αποχωρεί από το στούντιο έπαιξε στην πλειοψηφία των τηλεοπτικών εκπομπών το πρωί της Τετάρτης και δεν πέρασε στα ψιλά από το «Πρωινό».

«Παλιά καλή ελληνική τηλεόραση», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας. Από την πλευρά του ο Πάνος Κατσαρίδης πήγε το θέμα ένα βήμα παρακάτω: «Είναι κάποιοι άνθρωποι που επιμένουν να παρουσιάζουν τον χώρο του θεάτρου σαν ένα χώρο βρώμικο, σαν ένα μεγάλο κρεβάτι…».

«Η Σοφία Μουτίδου είναι ένας άνθρωπος που από τότε που ξεκίνησε το metoo λέει συνέχεια ότι έχει κακοπεράσει στον χώρο του θεάτρου και έχει δεχτεί παρενοχλήσεις, ότι έχει δεχτεί bullying, «οι κακοί εργοδότες» κλπ. Είναι κάποιοι άνθρωπο που προφανώς έχουν κακά βιώματα. Δεν έχει δικαίωμα όμως κανένας να τσουβαλιάζει έναν ολόκληρο χώρο. Εγώ, πραγματικά, δεν το έχω δει ποτέ. Ούτε είναι επιχείρημα ο χαρακτηρισμός ψεύτης».