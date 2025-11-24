Πάνος Κιάμος: Πέθανε η μητέρα του – Ο συγκινητικός τρόπος που την αποχαιρετά

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί ο γνωστός τραγουδιστής, Πάνος Κιάμος, καθώς έφυγε από τη ζωή η πολυαγαπημένη του μητέρα, Σοφία. Το δυσάρεστο γεγονός του θανάτου γνωστοποίησε ο ίδιος ο τραγουδιστής μέσα από τα social media.

Στην ανάρτησή του, ο Πάνος Κιάμος μοιράστηκε μια μαύρη φωτογραφία, συνοδευόμενη στη λεζάντα από τα λόγια του Οδυσσέα Ελύτη κι έγραψε: «Αυτές τις στιγμές τα συναισθήματα δεν χωράνε σε λέξεις…"Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές, και πάλι κάτι θα περισσέψει που να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου." Οδυσσέας Ελύτης».

Στη μαύρη φωτογραφία έγραψε με τρυφερότητα: «Καλό ταξίδι μανούλα μου», δείχνοντας με τον πιο γλυκό τρόπο την αγάπη και την αφοσίωσή του στη μητέρα του, η οποία υπήρξε για εκείνον σημαντική στήριξη και πηγή έμπνευσης σε όλη του τη ζωή.

Ο Πάνος Κιάμος είχε την ίδια μέρα γενεθλίων με τη μητέρα του. Στο παρελθόν, ο τραγουδιστής είχε μιλήσει πολλές φορές με λόγια αγάπης και σεβασμού για τη μητέρα του. Σε προηγούμενη ανάρτηση για τα γενέθλιά του, είχε γράψει:

«Όπως σας έχω υποσχεθεί κάθε χρόνο τέτοια μέρα (…στα γενέθλιά μου…) θα μοιραζόμαστε στιγμές με τον Πάνο όπως δεν τον γνωρίζετε! Φέτος, λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω αυτή τη μέρα στον άνθρωπο που με έφερε στη ζωή, στον άνθρωπο που με γαλούχησε, στον άνθρωπο που του χρωστάω τα πάντα. Στην υπέροχη μητέρα μου! Και το πιο φοβερό;; Με γέννησε στα γενέθλιά της!!! Να τα εκατοστήσουμε μαμάκα μου… σε αγαπώ!».