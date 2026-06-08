Πάνος Μουζουράκης: «Είχα δεχτεί μια επίθεση και ήμουνα ένα από τα πρώτα cancel στην Ελλάδα»

Ο Πάνος Μουζουράκης ήταν καλεσμένος χθες (7/6) στο The 2Night Show και μοιράστηκε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου μια προσωπική ιστορία από το 2013, όταν είχε κάνει αυτοΰπνωση σε μια προσπάθειά του να καταπολεμήσει τις фоβίες του και επειδή «δεν άντεχε την πραγματικότητα», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Θα σου πω μια ιστορία, για την οποία αύριο μπορεί να πουν "ωχ, πάει, τα 'χασε ο Μουζουράκης". Το ’13, προσπαθώντας να ξεπεράσω κάποιες φοβίες μου και να ψαχτώ λίγο παραπάνω με διαλογισμούς, βελονισμούς και τέτοιες ιστορίες, είχα πάει σε μία πολύ ικανή του πεδίου αυτού θεραπεύτρια. Η κύρια ασχολία της ήταν ο βελονισμός εκείνο τον καιρό.

Είχε πάει η τότε σύντροφός μου για τη μέση της και λέω "θα 'ρθω κι εγώ για παρέα". Και μου λέει, "εσύ τι πρόβλημα έχεις;". Λέω "δεν αντέχω την πραγματικότητα, μπορώ κάπως να συνδεθώ με κάτι άλλο, να κάνω από αυτά τα ταξίδια που βγαίνεις απ' το σώμα σου και συναντάς άλλες οντότητες;"», είπε αρχικά ο Πάνος Μουζουράκης.

«Και κάνω μία διαδικασία αυτοΰπνωσης, όπου ξαφνικά ξεκινάω και βλέπω για πρώτη φορά ένα όραμα και λέω "Ώπα; Τι; Συνδέθηκα;". Έβλεπα τη μάνα μου, τον πατέρα μου και πρόσωπα αγαπημένα, τα οποία είχα κάποια ανησυχία γι’ αυτούς.

Και ξαφνικά, όπως έβλεπα το πορτρέτο, άναβε ένα φως ήλιου σε αυτό το πορτρέτο και, με το που γινότανε κάτασπρο, τσακ, ερχότανε το επόμενο πορτρέτο, σαν slide κιόλας.

Εν τω μεταξύ, από πίσω, στο υποσυνείδητο έχει κολλήσει το τραγούδι του Νίκου του Πορτοκάλογλου… "Βγαίνουμε μωρό μου, βγαίνουμε έξω απ’ το τούνελ, μπαίνουμε μωρό μου, μπαίνουμε μέσα στο φως". Και έμπαινα εγώ εκεί μέσα στο φως χαρούμενος.

Μου είχε πει η θεραπεύτρια "Κοίταξε να δεις, είναι ψιλοεπικίνδυνα αυτά τα πράγματα, πρόσεξε, θέλω να είσαι συνδεδεμένος, θα προσπαθήσουμε". Ο καθένας το βιώνει φαντάζομαι με διαφορετικό τρόπο.

Και την ώρα που το βλέπω αυτό, παίζει background το soundtrack του Πορτοκάλογλου… η συνειδητή μου, η φωνή σχολιάζει όλα αυτά που βλέπω και ξαφνικά ακούω μια τρίτη φωνή, που είναι πάλι δικιά μου, αλλά δεν είναι μες στο κεφάλι μου, δεν είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι εγώ και μου λέει, μου περνάει ένα μήνυμα, το οποίο δεν ξέρω αν θα το μοιραστώ μαζί σου, γιατί τόσο καιρό μόνος μου το κρατάω μέσα μου. Δεν το 'χω καταφέρει να το φτάσω εκεί που έπρεπε», πρόσθεσε ο γνωστός τραγουδιστής.

Μου λέει: "Σταμάτα να χρησιμοποιείς την αγάπη ως ασπίδα και χρησιμοποίησε την αγάπη ως όπλο". Και σε μια παρένθεση ένιωσα ένα "δειλέ, κότα".

Μετά το 2009 που είχε γίνει ένα περιστατικό με ένα βιντεάκι και είχα δεχτεί μια επίθεση και ήμουνα ένα από τα πρώτα cancel ας πούμε της ελληνικής ιστορίας, προ cancel εποχής, κλείστηκα τόσο πολύ και βγήκαν τόσοι πολλοί φόβοι μου, που όποτε αισθανόμουν μία επίθεση, έβγαζα την αγάπη μπροστά, ενώ αυτή η φωνή μέσα μου έβγαζε ένα νόημα, η αγάπη είναι όπλο, πυροβόλα τους ανθρώπους με αγάπη», κατέληξε ο Πάνος Μουζουράκης.