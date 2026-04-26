«Πάντα ερωτευμένος» με την Τσιμτσιλή δηλώνει ο Σοφός: «Θα θέλαμε κι άλλα παιδιά»

Σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις του ο γνωστός ποινικολόγος Θέμης Σοφός δήλωσε «πάντα ερωτευμένος» με τη σύζυγό του Σταματίνα Τσιμτσιλή και μίλησε για τα βασικά συστατικά του γάμου τους, αποκαλύπτοντας παράλληλα την επιθυμία να αποκτήσουν κι άλλα παιδιά.

«Δεν υπάρχει μυστικό για να κυλάει αρμονικά ένας γάμος. Ο γάμος είναι κάτι του οποίου βασικό συστατικό είναι η ελευθερία. Ο σεβασμός είναι το δεύτερο βασικό στοιχείο και το τρίτο η ταπεινότητα και η αυτοθυσία, διότι σε μια διαφωνία ο ένας από τους δυο θα πρέπει να κάνει πίσω. Δηλώνω πάντα ερωτευμένος με τη Σταματίνα. Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί», δήλωσε για τη σύζυγό του και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα παιδιά τους.

«Για το αν είμαι καλός μπαμπάς θα πρέπει να ρωτήσεις τη Σταματίνα. Χαζομπαμπάς είμαι σίγουρα. Έχω αδυναμία και στα τρία μας παιδιά. Είχαμε πέντε εγκυμοσύνες, δυο δυστυχώς δεν οδηγήθηκαν στο φυσικό τους αποτέλεσμα. Βλέπουμε με τη Σταματίνα ότι τα τρία μας παιδιά είναι αυτό το δώρο που μας χάρισε ο Θεός και προχωρούμε ενωμένοι και αγαπημένοι. Και εγώ και η Σταματίνα θα θέλαμε κι άλλα παιδιά. Ο Θεός αποφασίζει. Ό,τι έρθει, καλοδεχούμενο είναι», είπε, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Παράλληλα, ο Θέμης Σοφός έκανε λόγο και για τη δημοσιότητα που λαμβάνει η Σταματίνα Τσιμτσιλή λόγω της δουλειάς της, κάτι που όπως λέει έχει συμβάλει στο να απέχει ο ίδιος.

«Σέβομαι απεριόριστα την εργασία της γυναίκας μου, τη μαχητικότητά της, την εργατικότητά της. Η Σταματίνα είναι ένας δουλευταράς. Η δημοσιότητα που συνοδεύει τη δική της δουλειά, ήταν η δική μου επιλογή να απέχω» σχολίασε.