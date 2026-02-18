Παντελής Παντελίδης: «Περιμένω να γυρίσεις» - Συγκινούν η μητέρα και ο αδερφός του 10 χρόνια μετά

Δέκα χρόνια κλείνουν σήμερα (18/2) από τον ξαφνικό θάνατο του Παντελή Παντελίδη σε ηλικία 32 ετών σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και τόσο η μητέρα του, Αθηνά Παντελίδου όσο και ο αδερφός του, Κωνσταντίνος, συγκινούν με τις αναρτήσεις τους στα social media.
«Εγώ είμαι εδώ και περιμένω να γυρίσεις», έγραψε η Αθηνά Παντελίδου σε insta story, το οποίο συνόδεψε με μία φωτογραφία του γιου της.
Από πλευράς του ο Κωνσταντίνος Παντελίδης, σε ανάρτησή του στο Instagram, ανέβασε μια χαρακτηριστική φωτογραφία του Παντελή Παντελίδη και έγραψε:
«Όσες ημέρες, μήνες, χρόνια και αν περάσουν, εσύ θα λείπεις, πιο πολύ από ποτέ».
«Λείπει πολύ ο Παντελίδης, αλλά εμάς μας λείπει ο Παντελής. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από όλη μας την οικογένεια σε όλο τον κόσμο που δεν σταμάτησε στιγμή να τον λατρεύει», πρόσθεσε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Κωνσταντίνος Παντελίδης.
