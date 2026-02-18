Παντελής Παντελίδης: «Περιμένω να γυρίσεις» - Συγκινούν η μητέρα και ο αδερφός του 10 χρόνια μετά

Δέκα χρόνια κλείνουν σήμερα (18/2) από τον ξαφνικό θάνατο του Παντελή Παντελίδη σε ηλικία 32 ετών σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και τόσο η μητέρα του, Αθηνά Παντελίδου όσο και ο αδερφός του, Κωνσταντίνος, συγκινούν με τις αναρτήσεις τους στα social media.

«Εγώ είμαι εδώ και περιμένω να γυρίσεις», έγραψε η Αθηνά Παντελίδου σε insta story, το οποίο συνόδεψε με μία φωτογραφία του γιου της.

Το story της Αθηνάς Παντελίδου για τον Παντελή Παντελίδη | @pantelidou1960 - Instagram

Από πλευράς του ο Κωνσταντίνος Παντελίδης, σε ανάρτησή του στο Instagram, ανέβασε μια χαρακτηριστική φωτογραφία του Παντελή Παντελίδη και έγραψε:

«Όσες ημέρες, μήνες, χρόνια και αν περάσουν, εσύ θα λείπεις, πιο πολύ από ποτέ».

«Λείπει πολύ ο Παντελίδης, αλλά εμάς μας λείπει ο Παντελής. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από όλη μας την οικογένεια σε όλο τον κόσμο που δεν σταμάτησε στιγμή να τον λατρεύει», πρόσθεσε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Κωνσταντίνος Παντελίδης.