Παπαδόπουλος: «Tο έμαθα από την τηλεόραση» - Η πρώτη αντίδραση μετά την απόλυση

Σε δηλώσεις προέβη ο Στέφανος Παπαδόπουλος, μετά την είδηση για απόλυσή του από το νυχτερινό κέντρο που εργαζόταν, που ακολούθησε τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη για ασέλγεια.

Μιλώντας στο MEGA, 21χρονος διευκρίνισε ότι δεν έχει μετανιώσει ούτε στιγμή για την μήνυση στον αγαπημένο τραγουδιστή, ενώ αποκάλυψε ότι έμαθε για την απόλυσή του από την τηλεόραση.

«Δεν έχω μετανιώσει καθόλου για την μήνυση που υπέβαλλα. Ο κόσμος με στηρίζει και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα βγει η αλήθεια. Θα το πάω μέχρι τέλους».

Παπαδόπουλος για Μαζωνάκη: «Δεν σημαίνει κάτι το όνομά του»

«Άκουσα κάποιες ανακρίβειες. Το Σάββατο που άνοιξε το μαγαζί με ενημέρωσαν να μην πάω, δεν είπα ψέματα ότι ήμουν άρρωστος, απλά δεν ήθελα να τους εκθέσω. Δεν ήθελα να πω ότι εκείνοι μου είπαν να μην πάω για να μη τους εκθέσει ο κόσμος.

Άκουσα την ατάκα "πας να τα βάλεις με τον Μαζωνάκη”. Ο κάθε Μαζωνάκης. το κάθε όνομα, επειδή είναι όνομα, τι σημαίνει; Επειδή εγώ δεν είμαι διάσημος, δεν έχω το κύρος να καταγγείλω κάποιον; Αν ήμουν γυναίκα θα μπορούσα;" είπε μεταξύ άλλων ο Στέφανος Παπαδόπουλος.