Παπάς κλέβει την παράσταση σε γάμο τραγουδώντας Αντύπα - Το viral βίντεο

Ο viral παπάς ανεβαίνει στη σκηνή και τραγουδάει το «Άραγε» του Αντύπα.

γάμος
Παπάς τραγουδάει σε γάμο | Mega-Glomex
'Ένα απίστευτο βίντεο κάνει το γύρο του δαιδικτύου, που δείχνει έναν παπά σε γάμο να λέει το...κατά Αντύπαν Ευαγγέλιο.

Σύμφωνα με το Mega, δεν γνωρίζουμε πού έγινε ο γάμος ή ποιος παντρεύτηκε αλλά όπως φαίνεται από το απολαυστικό ντοκουμέντο, ένας ιερέας φορώντας τα ράσα του, ανεβαίνει στη σκηνή και τραγουδάει το «Άραγε» του Αντύπα

Ο παπάς μάλιστα, είναι και καλλίφωνος. Στο βίντεο φαίνεται στη σκηνή με την κεντρική τραγουδίστρια ενώ οι καλεσμένοι του γάμου διασκεδάζουν και τραγουδούν.

 

 

