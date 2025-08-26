Παπάς κλέβει την παράσταση σε γάμο τραγουδώντας Αντύπα - Το viral βίντεο

'Ένα απίστευτο βίντεο κάνει το γύρο του δαιδικτύου, που δείχνει έναν παπά σε γάμο να λέει το...κατά Αντύπαν Ευαγγέλιο.
Σύμφωνα με το Mega, δεν γνωρίζουμε πού έγινε ο γάμος ή ποιος παντρεύτηκε αλλά όπως φαίνεται από το απολαυστικό ντοκουμέντο, ένας ιερέας φορώντας τα ράσα του, ανεβαίνει στη σκηνή και τραγουδάει το «Άραγε» του Αντύπα.
Ο παπάς μάλιστα, είναι και καλλίφωνος. Στο βίντεο φαίνεται στη σκηνή με την κεντρική τραγουδίστρια ενώ οι καλεσμένοι του γάμου διασκεδάζουν και τραγουδούν.
