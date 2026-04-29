Ρένα Μόρφη: «Ούτε εγώ ήξερα ότι είμαι τόσο Ρουβίτσα, για δες τον από κοντά»

Η Ρένα Μόρφη, την οποία βλέπουμε κάθε Κυριακή στην κριτική επιτροή του Your Face Sounds Familiar, ήταν καλεσμένη χθες (28/4) στο The 2Night Show και δεν έκρυψε από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ότι πλέον είναι Ρουβίτσα παρότι στο παρελθόν ήταν «το αντίθετο τελείως».

«Ούτε εγώ ήξερα ότι είμαι τόσο Ρουβίτσα, για δες τον από κοντά. Και μάλιστα, στην ηλικία που θεωρητικά θα έπρεπε να ήμουν Ρουβίτσα, ήμουν το αντίθετο τελείως.

Τώρα εκτιμάς. Ειδικά στο πρώτο επεισόδιο που είδαμε και τη μίμηση του Κωνσταντίνου Μαγκλάρα και το original act που ήταν το 1998 αν δεν κάνω λάθος και λες "τι έκανε αυτός ο άνθρωπος;".

Συνειδητοποιείς τόσα χρόνια μετά ότι αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει και αυτό κάτι λέει. Το να είσαι αληθινός pop star θέλει πάρα πολλή δουλειά.

Φαίνεται η δουλειά και στο ίδιο το σόου, είναι ένας εκπληκτικός παρουσιαστής και οικοδεσπότης, αισθανόμαστε πάρα πολύ ωραία, έχει πολύ ωραίο χιούμορ», είπε χαρακτηριστικά η Ρένα Μόρφη.

Μάλιστα, μιλώντας για τους άλλους τρεις κριτές - Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένο Χαραλαμπίδη και Γιώργο Θεοφάνους - του Your Face Sounds Familiar εξομολογήθηκε πως «το καλό είναι ότι δέσαμε πολύ ως κριτική επιτροπή. Κάνουμε πολύ ωραίο θρανίο. Κάτι έγινε εκεί».