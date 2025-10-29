Παρασκευή Κεριασιώτη: Η πρώην παίκτρια του GNTM έγινε μητέρα για πρώτη φορά

Η Παρασκευή Κεριασιώτη, που γνωρίσαμε μέσα από το GNTM αλλά και το Survivor, βιώνει την πιο όμορφη στιγμή της ζωής της, καθώς έγινε μητέρα για πρώτη φορά. Η νεαρή καλλονή έφερε στον κόσμο τον γιο της, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, και μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τα social media.

Με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, η πρώην παίκτρια του GNTM δημοσίευσε φωτογραφίες από το μαιευτήριο, κρατώντας στην αγκαλιά της το νεογέννητο μωρό της.

Στη λεζάντα της ανάρτησης αποκάλυψε πως τα συναισθήματα που βιώνει είναι τόσο έντονα, που είναι αδύνατο να τα περιγράψει με λόγια.

«Δεν υπάρχουν λέξεις ώστε να μπορέσω να εξηγήσω τι νιώθω για αυτό και δεν θα γράψω πολλά είναι όλα μέσα σε αυτή τη φωτογραφία.

Πόσο ευλογημένη νιώθω πόσο ευχαριστώ τον Θεό που μου χάρισε αυτό το πανέμορφο δώρο», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Η Παρασκευή Κεριασιώτη, που ξεχώρισε στο GNTM για την ομορφιά και το δυναμικό της χαρακτήρα, ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, αυτό της μητρότητας. Οι θαυμαστές της έσπευσαν να της στείλουν ευχές και μηνύματα αγάπης, γεμίζοντας τα σχόλια με συγκίνηση και χαρά.