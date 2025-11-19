Πάρις Χίλτον: Το sex-tape που σημάδεψε τη ζωή της όταν ήταν μόνο 19 ετών

Η Πάρις Χίλτον έκανε μία συνταρακτική εξομολόγηση σχετικά με μία παλαιότερη σχέση που είχε, αφού είχε διαρρεύσει το sextape της, την εποχή που εκείνη ήταν μόλις 22 ετών. Σήμερα η Πάρις Χίλτον είναι πλέον 44 ετών.

Η παραβίαση των προσωπικών της στιγμών έγινε το 2004, όταν είχε διαρρεύσει ένα βίντεο στο οποίο έκανε έρωτα με τον τότε σύντροφό της Ρικ Σάλομον που ήταν στα 38 του χρόνια εκείνη την εποχή.

Το χρονικό μίας παραβίασης εμπιστοσύνης

Φαίνεται ότι ο Σόλομον πούλησε το βίντεο της πρώην συντρόφου του, βίντεο που τραβήχτηκε 3 χρόνια πριν (όταν εκείνη ήταν 19 και αυτός 35), δίνοντάς του τον τίτλο «one night stand στο Παρίσι». Το αποτέλεσμα ήταν δριμεία κριτική προς το πρόσωπο κυρίως της Χίλτον και όχι του Σόλομον.

Η Πάρις Χίλτον έχει μιλήσει αρκετές φορές για την καταστροφική επίδραση που είχε αυτό το sextape στην εικόνα της για πολλά χρόνια. Για τον λόγο αυτό, η ίδια δήλωσε πως νιώθει μία ανακούφιση που αυτή η μη συμφωνημένη διαρροή του sex tape πλέον θεωρείται μία πράξη revenge porn στην οποία η ίδια είναι το θύμα.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στους Sunday Times, η Χίλτον υποστήριξε: «Aυτό που συνέβη τότε, σήμερα θα ήταν παράνομο. Οι άνθρωποι πλέον καταλαβαίνουν πόσο λάθος ήταν. Αυτό το γεγονός, από μόνο του, δρα θεραπευτικά για μένα. Το να λένε δηλαδή “wow, η Πάρις ήταν ένα έφηβο κορίτσι το οποίο εκμεταλλεύτηκε ένας πολύ μεγαλύτερός της άντρας”».

Η Πάρις Χίλτον | Shutterstock

Η επίδραση στη ζωή της Πάρις Χίλτον

Εξάλλου, η ίδια η Χίλτον υποστήριξε ότι αφού το βίντεο βγήκε στη δημοσιότητα, η ίδια ένιωσε ότι όλος ο κόσμος την έκρινε διαρκώς για οτιδήποτε και αν έκανε. Μία περίοδος την οποία η ίδια χαρακτήρισε «πολύ επίπονη και εξευτελιστική».

«Ειλικρινά ήταν το πιο δύσκολο βίωμα που έχω περάσει σε όλη μου τη ζωή», τόνισε, «το να έχεις εμπιστευτεί κάποιον και αυτός να βγάζει στη φόρα κάτι το οποίο κανείς άλλος δεν έπρεπε να δει…και μετά όλοι να κρίνουν εμένα με βάση μία νύχτα που πέρασα με κάποιον που εμπιστευόμουν. Είναι κάτι που θα με επηρεάζει σε όλη την υπόλοιπη ζωή μου».

«Τότε», συνεχίζει η Πάρις Χίλτον, «τα μίντια, η κοινή γνώμη, οι πάντες ήταν πολύ σκληροί με εμένα. Ήταν στενάχωρο, με διέλυε. Είχα δουλέψει πολύ σκληρά και ήθελα οι άνθρωποι να με σέβονται, ήμουν έτοιμη να κάνω ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα μου και ξαφνικά μου συνέβη αυτό το πράγμα».