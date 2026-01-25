Πάρις Χίλτον: Υψώνει τη φωνή της για τα θύματα ψηφιακής βίας - «Δεν ήταν σκάνδαλο, ήταν κακοποίηση»

Η Πάρις Χίλτον επέστρεψε στο Καπιτώλιο την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026, αναλαμβάνοντας για άλλη μία φορά τον ρόλο της ακτιβίστριας.

Αυτήν τη φορά, η επιχειρηματίας και μητέρα, στάθηκε στο πλευρό της βουλεύτριας των Δημοκρατικών, Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, για να στηρίξει το νομοσχέδιο Defiance Act. Πρόκειται για μια διακομματική νομοθετική πρωτοβουλία που στοχεύει στην προστασία των θυμάτων από τη σεξουαλική κακοποίηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης (deepfakes).

Σε μια συγκλονιστική ομιλία, η Πάρις Χίλτον αναφέρθηκε στο τραυματικό παρελθόν της και στη διαρροή του προσωπικού της βίντεο το 2004, το οποίο είχε τραβηχτεί όταν ήταν μόλις 19 ετών από τον τότε σύντροφό της, Ρικ Σάλομον.

