Πάρις Ρούπος: Ανακοίνωσε νέα παράσταση ενάντια στον «εκφοβισμό και τη λογοκρισία»

Με τίτλο «Comedy Strikes Back», ο Πάρις Ρούπος, ο κωμικός που μπήκε στο επίκεντρο μετά την απόλυσή του από την Pizza Fan, επειδή το απαίτησε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ανακοίνωσε νέα παράσταση.

Στην παράσταση του Πάρι Ρούπου, όπου η είσοδος θα είναι δωρεάν και θα λάβει χώρα στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς, στο Χαλάνδρι, θα «παίξουν» ο ίδιος, ο Χριστόφορος Ζαραλίκος, ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης (σ.σ. ο τσολιάς από την Ελληνοφρένεια), ο Σπύρος Γραμμένος, ο Στέλιος Ανατολίτης, η Δήμητρα Νικητέα, ο Ηλίας Φουντούλης και μία κωμικός-έκπληξη.

«Ενάντια στον εκφοβισμό και τη λογοκρισία» αναφέρει, επίσης, ο Πάρις Ρούπος στην ανάρτησή του, με τη συνεισφορά να είναι προαιρετική για την κάλυψη των εξόδων της παράστασης.

COMEDY STRIKES BACK



ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΙ ΡΟΥΠΟ

ενάντια στον εκφοβισμό και τη λογοκρισία



Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, ώρα 21:00

Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς, Χαλάνδρι



Είσοδος ελεύθερη.



Προμηθευτείτε τις εισόδους σας --> https://t.co/oz4I2mjA3Y



#roupos pic.twitter.com/WQUR7sjNKK — Paris Roupos (@ParisRoupos) October 7, 2025

Πάρις Ρούπος: «Διαστρεβλώθηκε η φράση του»

Ο Παρίς Ρούπος, γνωστός stand up comedian που απολύθηκε από την Pizza Fan για αστείο του, δήλωσε μέσω της δικηγόρου του Ελευθερία Τομπατζόγλου, πως θα προσφύγει νομικά «κατά των υποκινητών της βίαιης επίθεσης που έχει δεχτεί και οδήγησαν στην παράνομη απόλυσή του».

«Μετά από παράσταση stand up comedy, που δόθηκε στο πλαίσιο καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στις 16.09.2025, ο Πάρις Ρούπος στοχοποιήθηκε από συγκεκριμένα άτομα για φράση που χρησιμοποίησε, το νόημα της οποίας και διαστρεβλώθηκε» σημειώνει μεταξύ άλλων η δικηγόρος του κωμικού.

Παράλληλα, τονίζει πως θα κινηθούν νομικά με μηνύσεις και αγωγές «και κατά όσων συνεχίζουν να επιτίθενται με οποιονδήποτε τρόπο σε εκείνον με αφορμή τα ανωτέρω».