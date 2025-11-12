Πάρις Τζάκσον: «Τα ναρκωτικά κατέστρεψαν τη ζωή μου» - Η αποκάλυψη για τη διάτρηση στη μύτη

Η Πάρις Τζάκσον μίλησε ανοιχτά για ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που απέκτησε, μετά από χρόνια εξάρτησης από τα ναρκωτικά.
Σε πρόσφατο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, η 27χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός αποκάλυψε ότι πάσχει από διάτρηση του ρινικού διαφράγματος - μια βλάβη που, όπως εξήγησε, οφείλεται στη μακροχρόνια χρήση ουσιών.
