Μενού

Πασχάλης Τερζής: Η σπάνια εμφάνιση στον γάμο της εγγονής του

Ο Πασχάλης Τερζής επέστρεψε για λίγο στα φώτα για χάρη της εγγονής του. Η νέα του ζωή στη Θεσσαλονίκη και οι σπάνιες φωτογραφίες.

Reader symbol
Newsroom
πασχαλης τερζης
Πασχάλης Τερζής | Glomex / @megatv
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Μια σπάνια και ιδιαίτερα συγκινητική εμφάνιση έκανε ο Πασχάλης Τερζής, όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Buongiorno». Ο κορυφαίος λαϊκός τραγουδιστής, που τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει την αποχή από τη δημοσιότητα, βρέθηκε στον γάμο της εγγονής του.

Χαμογελαστός και φανερά ευτυχισμένος, ο Πασχάλης Τερζής απόλαυσε τη μεγάλη οικογενειακή γιορτή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο αγαπημένος καλλιτέχνης, ζει πλέον μόνιμα στη Θεσσαλονίκη και έχει αφήσει οριστικά πίσω του τη νύχτα και τις πίστες.

Οι φωτογραφίες από το μυστήριο κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου, με τους θαυμαστές του να εκφράζουν την αγάπη τους για τον «δικό τους» Πασχάλη που, παρά τα χρόνια που πέρασαν, παραμένει το ίδιο γλυκός και προσιτός.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE