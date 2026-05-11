Πασχάλης Τερζής: Η σπάνια εμφάνιση στον γάμο της εγγονής του

Μια σπάνια και ιδιαίτερα συγκινητική εμφάνιση έκανε ο Πασχάλης Τερζής, όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Buongiorno». Ο κορυφαίος λαϊκός τραγουδιστής, που τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει την αποχή από τη δημοσιότητα, βρέθηκε στον γάμο της εγγονής του.

Χαμογελαστός και φανερά ευτυχισμένος, ο Πασχάλης Τερζής απόλαυσε τη μεγάλη οικογενειακή γιορτή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο αγαπημένος καλλιτέχνης, ζει πλέον μόνιμα στη Θεσσαλονίκη και έχει αφήσει οριστικά πίσω του τη νύχτα και τις πίστες.

Οι φωτογραφίες από το μυστήριο κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου, με τους θαυμαστές του να εκφράζουν την αγάπη τους για τον «δικό τους» Πασχάλη που, παρά τα χρόνια που πέρασαν, παραμένει το ίδιο γλυκός και προσιτός.