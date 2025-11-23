Πασχάλης Τσαρούχας: «Έχω οδηγήσει χωρίς κράνος, έχω οδηγήσει και πιωμένος - Όλοι το έχουμε κάνει»

Ο ηθοποιός Πασχάλης Τσαρούχας, με αφορμή την παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από την Δήμητρα Ματσούκα, μίλησε για τα τροχαία ατυχήματα στον τηλεοπτικό αέρα.

Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Weekend Live» στον ΣΚΑΙ. Αρχικά ανέφερε ότι και εκείνος με τη σειρά του έχει κάνει αστοχίες: «Δεν κάνω τον έξυπνο. Έχω τρέξει με πάρα πολλά χιλιόμετρα. Έχω οδηγήσει χωρίς κράνος. Έχω οδηγήσει και πιωμένος.

Όλοι το έχουμε κάνει. Μην κάνουμε τον Θεό από πάνω. Το ζήτημα είναι τι πρέπει να κάνουμε. Αν αντιλαμβάνεσαι την αναγνωρισιμότητά σου ως παράδειγμα, τότε πρέπει να είσαι δύο φορές πιο προσεκτικός»

Στη συνέχεια δήλωσε: «Όσο αδειάζει το σακί της τύχης, γεμίζει το σακί της εμπειρίας. Τα περισσότερα ατυχήματα είναι γύρω από το σπίτι μας γιατί αισθανόμαστε πιο ασφαλείς. Ήμουν εξωφρενικά καλά εξοπλισμένος, σαν να έφευγα για μεγάλο ταξίδι. Κι όμως, ένα σοβαρό τροχαίο μπορεί να συμβεί στα δύο βήματα».