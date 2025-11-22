Δήμητρα Ματσούκα: Έτοιμη να κινηθεί νομικά εναντίον εκπομπής - «Με ηχογράφησε χωρίς τη θέλησή μου»

Σε αναμονή του δικαστηρίου που ορίστηκε για τις 2 Δεκεμβρίου για τις παραβάσεις του Κ.Ο.Κ στις οποίες υπέπεσε, η Δήμητρα Ματσούκα αφήνει να εννοηθεί ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον εκπομπής που την ηχογράφησε παρά τη θέλησή της αναφορικά με την υπόθεση.

«Δεν ήρθα με τα πόδια, με έφεραν στο θέατρο. Δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω για αυτό που συνέβη. Δεν είχα άγχος που επέστρεψα στη σκηνή, παίζουμε αυτή την παράσταση αρκετό καιρό. Νιώθω καλά γιατί νομίζω ότι αποκατέστησα την αλήθεια. Ζήτησα συγγνώμη ως όφειλα και πάμε για άλλα. Δεν στεναχωρήθηκα με τα σχόλια των δημοσιογράφων. Είμαι συμφιλιωμένη με την πραγματικότητα. Την ξέρουμε όλοι. Εντάξει…

Ισχύει ότι μια εκπομπή με ηχογράφησε χωρίς την άδεια μου. Νομίζω θα κάνω μήνυση για αυτό. Είναι ένα δικαίωμα, το οποίο καταπατείται στον απόλυτο βαθμό. Το να γνωρίζει δηλαδή ο άνθρωπος που καλείται να μιλήσει για κάτι, ότι ηχογραφείται και πόσο μάλλον να χρησιμοποιηθεί κιόλας αυτό σε εκπομπή» τόνισε η Δήμητρα Ματσούκα σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Η ηθοποιός συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου, στην περιοχή της Βουλιαγμένης, να οδηγεί το όχημα της υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα και πινακίδες. Έπειτα από τη σύλληψή της σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη οδήγηση, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα.