Πατέρας έγινε ο τραγουδιστής Αναστάσιος Ράμμος. Μαζί με τη σύντροφό του Έφη Σακελλάρη υποδέχτηκαν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.

Ο καλλιτέχνης δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία της κόρης του στα social media και φωτογραφίες από το δωμάτιο του μαιευτηρίου.

Ο Αναστάσιος Ράμμος δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία από την κόρη του | Instagram/ a_rammos



Ο Αναστάσιος Ράμμος | Instagram/ a_rammos

Διαβάστε ακόμα: Αναστάσιος Ράμμος: «Έφτασα σε ψυχικό πάτο, ήμουν μόνος με τα συναισθήματά μου»

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, το ζευγάρι είχε επισημοποιήσει την σχέση του υπογράφοντας σύμφωνο συμβίωσης, ενώ η πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους ήταν πριν από περίπου έναν μήνα στην παρουσίαση του νέου album του Αναστάσιου Ράμμου, με τίτλο «Δέκα».

Ο Αναστάσιος Ράμμος με τη σύντροφό του Έφη Σακελλάρη | NDP / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Λίγο πριν έρθει στη ζωή η κόρη του, ο Αναστάσιος Ράμμος είχε αποκαλύψει ότι η μικρή θα πάρει το όνομα Παναγιώτα και νονά της θα είναι η Κατερίνα Ζαρίφη με την οποία ο τραγουδιστής διατηρεί φιλικές σχέσεις.

Η σχέση με τη σύντροφό του Έφη

Ο γνωστός τραγουδιστής τον περασμένο Απρίλιο είχε βρεθεί καλεσμένος στο «Στούντιο 4» μιλώντας για την προσωπική του ζωή, και τα νέα δεδομένα, μετά την συγκατοίκηση με την σύντροφό του.

«Μένω σε δικό μου σπίτι με τη σύντροφό μου και είμαι καλά. Περνάμε καταπληκτικά. Η νέα ζωή μου περιλαμβάνει άλλες αξίες, αποκλείει πολλούς ανθρώπους, ανθρώπους νηφάλιους, πλήρη αποχή και περιλαμβάνει και τον Θεό. Πάντα πίστευα αλλά κάπου έχασα τον δρόμο μου. Περιλαμβάνει μια ανώτερη δύναμη που είναι εκεί για μένα και με προσέχει. Περιλαμβάνει επιτυχία, γαλήνη και αγάπη» είχε εξομολογηθεί ο Αναστάσιος Ράμμος.

Όπως είχε παραδεχτεί στη συνέχεια, η σύντροφός του στέκεται «βράχος» δίπλα του. «Μαθαίνω να ζω ξανά. Είναι σαν συναισθηματικά να είμαι 13 ετών και μαθαίνω. Το κορίτσι μου είναι “βράχος” δίπλα μου. Είμαστε ενάμιση χρόνο μαζί με την Έφη. Θέλω να κάνουμε οικογένεια, να γελάμε, να κάνουμε ταξίδια, να είμαστε σε οικογενειακά τραπέζια. Είμαι ένας καθημερινός άνθρωπος» ανέφερε επίσης ο τραγουδιστής καλεσμένος σε εκπομπή της ΕΡΤ.

