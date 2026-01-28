Πατέρας ο Κώστας Καραφώτης: Οι φωτογραφίες μέσα από το μαιευτήριο

Ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου έγιναν γονείς. Ο τραγουδιστής με τη σύζυγό του απέκτησαν την κόρη τους την Τρίτη 27/1 περίπου ενάμιση χρόνο μετά τον γάμο τους.

Ο ερχομός της μικρής έγινε γνωστός μέσα από της αναρτήσεις των ευτυχισμένων γονιών στα social media.

Ροζ μπαλόνια, λουλούδια και κεράσματα γέμισαν το δωμάτιο του μαιευτηρίου, ενώ ο Κώστας Καραφώτης καλωσόρισε τη νέα γυναίκα της ζωής του με έναν στίχο από τα τραγούδια του: «Ήρθες εσύ… κι η νύχτα γέμισε φως».

Φωτογραφία που δημοσίευσε ο Κώστας Καραφώτης από το μαιευτήριο | Instagram

Η Κάτια Μάνου στο μαιευτήριο | Instagram

Ο Κώστας Καραφώτης είχε μιλήσει πρόσφατα με τρυφερότητα για τη σύζυγό του. «Όλα έχουν να κάνουν με το timing. Σίγουρα είναι και ο χαρακτήρας, έχει πολλά στοιχεία που μου ταιριάζουν, για εμένα είναι ο άνθρωπος που με καταλαβαίνει. Είναι ο άνθρωπος μου.

Είναι κουλ με το επάγγελμά μου αλλά δεν υπάρχουν και πράγματα κρυφά. Υπάρχει το μαζί και μας αρέσει πολύ. Πριν συγκατοικούσαμε και το μόνο πρόβλημα που έχουμε είναι όταν χωριζόμαστε. Δεν υπάρχουν γκρίνιες. Γενικότερα είμαι τακτικός και έχω θέμα με την τάξη.

Μπορεί να υπάρξει ημέρα που είμαστε κουρασμένοι αλλά θα το μαζέψει ο ένας ή το άλλος. Τσακωνόμαστε για ασήμαντα πράγματα. Σημασία έχει πόσο γρήγορα τα βρίσκουμε», έλεγε στο Happy Day, ενώ σε παλαιότερη δήλωσή του στο okmag ο τραγουδιστής δήλωνε σίγουρος πως κάποια στιγμή θα γίνει ένας πολύ καλός μπαμπάς: «Αγαπάω τα παιδιά, είμαι πολύ δοτικός, προστατευτικός και περιποιητικός».