Παυλίνα Βουλγαράκη: «Δεν κοιμάμαι εδώ και 23 χρόνια» - Η εμπρηστική επίθεση στο πατρικό της

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε η Παυλίνα Βουλγαράκη για την εμπρηστική επίθεση που είχε δεχθεί στο οικογενειακό της σπίτι πριν από 23 χρόνια, με αφορμή το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη.
Η τραγουδίστρια και κόρη του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Βουλγαράκη, μίλησε για την δική της εμπειρία μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram.
Παυλίνα Βουλγαράκη: «Σταμάτησα να κοιμάμαι πριν 23 χρόνια»
«Λυπάμαι με όλη μου την καρδιά. Κάποιες φορές με ρωτάνε τι σχέση έχω με τον ύπνο. Τον αναφέρω σε πολλά τραγούδια. Όντως έχω πολύ δύσκολη σχέση. Σταμάτησα να κοιμάμαι πριν 23 χρόνια.
Όταν άκουσα 8 μπαμ και σκέφτηκα ότι κάποιος έκανε κόντρες στον Λυκαβηττό μέχρι που ένιωσα παντού καπνούς και κατάλαβα ότι το σπίτι μας καίγεται.
Πήρα στη αγκαλιά μου τη αδερφή μου που μόλις λίγους μήνες είχε γεννηθεί και ξύπνησα τη μητέρα μου. Τι θα γινόταν αν δεν είχα ξυπνήσει; Ας μην ξανά κοιμηθώ ποτέ για να μην χρειαστεί να μάθω», έγραψε στην προσωπική της κατάθεση.
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