Μενού

Παυλίνα Βουλγαράκη: «Δεν κοιμάμαι εδώ και 23 χρόνια» - Η εμπρηστική επίθεση στο πατρικό της

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε η Παυλίνα Βουλγαράκη για την εμπρηστική επίθεση που είχε δεχθεί στο πατρικό της.

Reader symbol
Newsroom
Παυλίνα Βουλγαράκη
Παυλίνα Βουλγαράκη | Instagram - pavlina__voulgaraki
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε η Παυλίνα Βουλγαράκη για την εμπρηστική επίθεση που είχε δεχθεί στο οικογενειακό της σπίτι πριν από 23 χρόνια, με αφορμή το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη.

Η τραγουδίστρια και κόρη του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Βουλγαράκη, μίλησε για την δική της εμπειρία μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram.

Η ανάρτηση της Παυλίνας Βουλγαράκη
Η ανάρτηση της Παυλίνας Βουλγαράκη | Instagram - pavlina__voulgaraki

Παυλίνα Βουλγαράκη: «Σταμάτησα να κοιμάμαι πριν 23 χρόνια»

«Λυπάμαι με όλη μου την καρδιά. Κάποιες φορές με ρωτάνε τι σχέση έχω με τον ύπνο. Τον αναφέρω σε πολλά τραγούδια. Όντως έχω πολύ δύσκολη σχέση. Σταμάτησα να κοιμάμαι πριν 23 χρόνια.

Όταν άκουσα 8 μπαμ και σκέφτηκα ότι κάποιος έκανε κόντρες στον Λυκαβηττό μέχρι που ένιωσα παντού καπνούς και κατάλαβα ότι το σπίτι μας καίγεται.

Πήρα στη αγκαλιά μου τη αδερφή μου που μόλις λίγους μήνες είχε γεννηθεί και ξύπνησα τη μητέρα μου. Τι θα γινόταν αν δεν είχα ξυπνήσει; Ας μην ξανά κοιμηθώ ποτέ για να μην χρειαστεί να μάθω», έγραψε στην προσωπική της κατάθεση.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE