O Pedro Pascal παίρνει συνέντευξη από την αδελφή του Lux - Η συγκινητική αποκάλυψη για την τρανς ορατότητα

Η ακόλουθη συνέντευξη είναι η συνομιλία του Pedro Pascal με την αδελφή του Lux Pascal, όπου μιλούν για την ανατροφή τους, την πορεία της Lux προς τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο Miss Carbón και τον τρόπο με τον οποίο η ίδια επέλεξε να εκπροσωπήσει την τρανς εμπειρία στην οθόνη.

Η Lux και ο Pedro περιγράφουν μια κοντινή, υποστηρικτική χιλιάνικη οικογένεια, διαμορφωμένη από επιμονή, ανθεκτικότητα και εργασιακή ηθική που πήραν από τον πατέρα τους. Η μητέρα τους πέθανε όταν η Lux ήταν μικρή, και οι οικογενειακές ιστορίες μαζί με το παράδειγμα του πατέρα τους έπαιξαν κεντρικό ρόλο στις αξίες και τις φιλοδοξίες τους.

Η Lux σπούδασε θέατρο στην Pontificia Universidad Católica de Chile και εκπαιδεύτηκε στη Juilliard. Ο Pedro, φέρνοντας ταινίες και πολιτισμό στο σπίτι όταν την επισκεπτόταν, αποτέλεσε πρώιμη καλλιτεχνική αναφορά που άνοιξε κόσμους και ενέπνευσε την αισθητική και την περιέργειά της για την υποκριτική.

Η Lux προσεγγίστηκε κοντά στο τέλος των σπουδών της στη Juilliard και αρχικά ήταν διστακτική να υποδυθεί έναν τρανς χαρακτήρα στη μεγάλη οθόνη. Άλλαξε γνώμη αφού διάβασε το σενάριο και συνάντησε την πραγματική Carlita, γεγονός που την κέρδισε βαθιά και την έκανε να θέλει να την ενσαρκώσει.

Η Lux τόνισε ξεκάθαρα την ανάγκη να μην γίνει το φύλο της η μοναδική εστίαση της ταινίας:

«Μπορούμε να μην το κάνουμε το μοναδικό της επίκεντρο; Μπορούμε να μην το φετιχοποιήσουμε;

Μπορούμε να επικεντρωθούμε στην ανθρωπιά και την καρδιά της; Υπάρχουν τόσα πολλά περισσότερα εκεί».

Η ίδια υπογράμμισε επίσης:

«Η αξιοπρέπεια της τρανς ταυτότητας είναι ότι μπορούμε να είμαστε διαφορετικά άτομα, να έχουμε διαφορετικές ιστορίες και να συνδεόμαστε μέσω άλλων σημείων που έχουμε κοινά».

Η ερμηνεία της επικεντρώνεται στην παρουσία, την ανθρωπιά και το να παρουσιάσει έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο, όχι σε διδακτικό μήνυμα ή φετιχιστική προβολή της τρανς εμπειρίας.



Ο Pedro περιέγραψε τον δεσμό τους ως κάτι «απτό» στην καλλιτεχνική του φαντασία και η Lux περιέγραψε τη στήριξη, την προστασία και την ενθάρρυνση που έλαβε από εκείνον καθ’ όλη τη διαδικασία. Η σχέση τους λειτουργεί ως μέντορας και έμπνευση, με αμοιβαία βοήθεια, συγκεκριμένες τρυφερές μνήμες και την πιθανότητα μελλοντικής συνεργασίας.



Πηγή: elle.com