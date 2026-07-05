Πέγκυ Ζήνα για Νότη Σφακιανάκη: «Γινόταν λαϊκό προσκύνημα – Ασύλληπτα αυτά που έζησα μαζί του»

Συνέντευξη παραχώρησε η Πέγκυ Ζήνα το βράδυ του Σαββάτου (4/7), κάνοντας ποδαρικό στο πλατό της εκπομπής «Αστερόσκονη» του Νίκου Γρίτση στο Action24. Η ερμηνεύτρια άνοιξε την καρδιά της, κάνοντας μια αναδρομή στις χρυσές σελίδες της καριέρας της και στις συνεργασίες-σταθμούς που τη σημάδεψαν ανεξίτηλα.

Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν, ήταν η αυθόρμητη και γεμάτη θαυμασμό αναφορά της στον Νότη Σφακιανάκη. Η τραγουδίστρια θυμήθηκε τις ένδοξες εποχές που μοιράστηκαν την ίδια σκηνή, βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους σχετικά με το τι σημαίνει πραγματική επιτυχία:

«Αυτά που έχω ζήσει Νίκο μου με τον Νότη Σφακιανάκη… Ακούω σήμερα που λένε “γέμισε γήπεδα”, “είχε επιτυχία” και μου φαίνονται όλα τόσα, μπροστά σε αυτά που έχω ζήσει εκείνες τις εποχές με τον Νότη. Δηλαδή ήταν ασύλληπτα τα νούμερα που πουλούσε και αυτό που γινόταν με αυτόν στις συναυλίες που κάναμε μαζί, γιατί γυρίσαμε και όλο τον κόσμο».

Η επιτυχία εκείνης της περιόδου δεν γνώριζε σύνορα, με την Πέγκυ Ζήνα να περιγράφει εικόνες απόλυτης αποθέωσης σε μερικά από τα μεγαλύτερα στάδια του πλανήτη:

«Γινόταν λαϊκό προσκύνημα! Όχι στην Ελλάδα μόνο ή στην Κύπρο. Στo Madison Square Garden, στο Wembley, στο Λονδίνο… Έχω ζήσει μαγικά πράγματα με τον Νότη».

Κλείνοντας το κεφάλαιο των μεγάλων «μύθων» του ελληνικού τραγουδιού, αναφέρθηκε και στον σπουδαίο Δημήτρη Μητροπάνο. Παράλληλα, δεν δίστασε να ρίξει το δικό της «καρφί» για τη σημερινή μουσική βιομηχανία και την ευκολία με την οποία βαφτίζεται κάτι ως επιτυχία:

«Και αυτό με βοήθησε, όπως και με τον Μητροπάνο αυτό που έζησα σε πολύ πιο ουσιαστικά τραγούδια και μεγαλύτερο φάσμα ηλικιών. Αυτό που έχω ζήσει με αυτούς τους δυο ανθρώπους δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την οποία επιτυχία μου. Πάντα η μουσική έχει και παραπάνω. Πολλές σημερινές επιτυχίες παίρνουν λάμψη παραπάνω από αυτό που αξίζουν. “Υπερεκτιμούνται” είναι η σωστή λέξη».