Πέγκυ Ζήνα: «Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επανέφερε το "Πουθενά" με τον Ναν»

Η Πέγκυ Ζήνα μίλησε σήμερα για το «φαινόμενο της πεταλούδας» που έκανε viral την επιτυχία της «Πουθενά», αποδίδοντάς τη στην...εκτέλεση του τραγουδιού που έκανε ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού.

Μιλώντας στην εκπομπή «Rainbow Mermaids», η αγαπημένη τραγουδίστρια μίλησε για τη νέα της επιτυχία, το «Άμυνα» λέγοντας ότι καβαλά το κύμα της δημοφιλίας του «Πουθενά»:

«Το καινούργιο μου είναι η "Άμυνα", και ζει μία πολύ ωραία επιτυχία μετά την επανεμφάνιση του "Πουθενά", μετά από 23 χρόνια. Ξεκίνησε από τον Γιαννακόπουλο, το λάτρευε από τότε. Σε όλους άρεσε το "Ματώνω" και το "Έφυγες".

Ο Δημήτρης ήταν του "Πουθενά" από τότε. Μετά όταν υπέγραψε ο Ναν, συνέδεσε το "νααανανα" με τον Ναν. Τραγουδάω λοιπόν μία μέρα στο μαγαζί και ξαφνικά όλοι κοιτούν πίσω μου. Γυρνάω και βλέπω στο video wall τον Ναν. Ο Δημήτρης το ξανάφερε στο προσκήνιο».