Το πείραγμα του Μάστορα στην Καληφώνη: «Α ρε αγάπη μου, λίγη φωνή να είχες»

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται φέτος ο Χρήστος Μάστορας με τον γνωστό τραγουδιστή να την πλησιάζει και να της αφιερώνει ένα τραγούδι και εκείνη να παίρνει το μικρόφωνο να τραγουδήσει, αλλά μόνο δυο λέξεις... πρόλαβε να πει.

«Μη γίνουμε viral μόνο ε; A, ρε Γαρυφαλλιά…», είπε αρχικά ο Χρήστος Μάστορας στη σύντροφό του όταν την πλησίασε και τραγουδούσε το «Ως Εδώ» της Νατάσας Θεοδωρίδου.

«Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δε θα ‘χα αντέξει, δε θα 'μενα εδώ, δεν θα 'μουν εδώ. Αν δε σ’ αγαπούσα τόσο…», της αφιέρωνε ο Χρήστος Μάστορας για να διακόψει και να πει στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Είναι η μάνα μου εδώ».

Τότε εκείνη πήρε το μικρόφωνο για να τραγουδήσει, αλλά ο Χρήστος Μάστορας ξέσπασε σε γέλια και να της είπε «Α ρε αγάπη μου, λίγη φωνή να είχες. Αχ…», με την ίδια να μην πτοείται καθόλου παρά να γελάει με τη σειρά της.