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Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέρ Μπαρδέμ: Πώς μια γνωριμία στα 90s έγινε μια μεγάλη ιστορία αγάπης

Η Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέρ Μπαρδέμ είναι από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Hollywood και πολλές φορές μας έχουν κάνει να αναφωνήσουμε «τι έρωτας».

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Χαβιέ Μπαρδέμ - Πενέλοπε Κρουζ
Χαβιέ Μπαρδέμ - Πενέλοπε Κρουζ | Shutterstock
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Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέρ Μπαρδέμ είναι, χωρίς καμία αμφιβολία, από τα πιο διάσημα και αγαπητά ζευγάρια του Χόλιγουντ και του διεθνούς κινηματογράφου.

Η ιστορία τους, που θα μπορούσε να είναι σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, είναι η απόδειξη πως η αληθινή αγάπη υπάρχει.

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