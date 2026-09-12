Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέρ Μπαρδέμ: Πώς μια γνωριμία στα 90s έγινε μια μεγάλη ιστορία αγάπης

Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέρ Μπαρδέμ είναι, χωρίς καμία αμφιβολία, από τα πιο διάσημα και αγαπητά ζευγάρια του Χόλιγουντ και του διεθνούς κινηματογράφου.

Η ιστορία τους, που θα μπορούσε να είναι σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, είναι η απόδειξη πως η αληθινή αγάπη υπάρχει.

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