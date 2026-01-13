Πέντε φράσεις που λένε τα χειριστικά άτομα, όταν προσπαθούν να σε ελέγξουν

Τα χειριστικά άτομα δεν διατυμπανίζουν την ταυτότητά τους, δεν απειλούν και συνήθως δεν δείχνουν το πραγματικό πρόσωπό τους από την αρχή. Το δύσκολο δεν είναι να αναγνωρίσεις τη χειριστική συμπεριφορά εκ των υστέρων, αλλά τη στιγμή που συμβαίνει.

Χρησιμοποιούν λέξεις και φράσεις που μοιάζουν αθώες, αλλά έχουν τη δύναμη να μπερδέψουν, να αποδυναμώσουν και να κάνουν τον άλλον να αμφιβάλλει για τον εαυτό του. Έτσι, ο έλεγχος περνά σιγά-σιγά στα χέρια τους.

