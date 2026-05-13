Πένθος για τη Σάρον Στόουν: Έχασε και τον δεύτερο αδελφό της

Δύσκολες ώρες για τη σταρ του Χόλιγουντ Σάρον Στόουν καθώς έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος της αδελφός Μάικ Στόουν σε ηλικία 73 ετών.

«Ο Mike Stone, ο μεγαλύτερος αδελφός μου, απεβίωσε έπειτα από παρατεταμένη ασθένεια. Του ευχόμαστε ειρήνη. Sharon, Roan, Laird & Quinn», έγραψε στη λεζάντα μιας φωτογραφίας του εκλιπόντος αδελφού της.

Ο Mike ήταν ο μεγαλύτερος από τα αδέλφια Στόουν και ήταν επίσης ηθοποιός. Είχε εμφανιστεί στις ταινίες Malevolence και Eraser, καθώς και στο The Quick and the Dead μαζί με τη Sharon. Πιο πρόσφατα είχε εμφανιστεί στο Destinos Opostos (2022) και στο μικρού μήκους Renaissance Man (2021).

Το 2023 η Σάρον Στόουν είχε επίσης χάσει τον μικρότερο αδελφό της, Πάτρικ ο οποίος φέρεται να πέθανε ξαφνικά από καρδιά. Επίσης, είχε χάσει και τη μητέρα της την προηγούμενη χρονιά.