Μενού

Πένθος για τη Σάρον Στόουν: Έχασε και τον δεύτερο αδελφό της

Δύσκολες ώρες για την Σάρον Στόουν. Η ανάρτηση για τον αδελφό της, τον ηθοποιό Μάικ Στόουν που έφυγε από τη ζωή.

Reader symbol
Newsroom
Σάρον Στόουν
Σάρον Στόουν | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Δύσκολες ώρες για τη σταρ του Χόλιγουντ Σάρον Στόουν καθώς έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος της αδελφός Μάικ Στόουν σε ηλικία 73 ετών. 

«Ο Mike Stone, ο μεγαλύτερος αδελφός μου, απεβίωσε έπειτα από παρατεταμένη ασθένεια. Του ευχόμαστε ειρήνη. Sharon, Roan, Laird & Quinn», έγραψε στη λεζάντα μιας φωτογραφίας του εκλιπόντος αδελφού της.

Ο Mike ήταν ο μεγαλύτερος από τα αδέλφια Στόουν και ήταν επίσης ηθοποιός. Είχε εμφανιστεί στις ταινίες Malevolence και Eraser, καθώς και στο The Quick and the Dead μαζί με τη Sharon. Πιο πρόσφατα είχε εμφανιστεί στο Destinos Opostos (2022) και στο μικρού μήκους Renaissance Man (2021).

Το 2023 η Σάρον Στόουν είχε επίσης χάσει τον μικρότερο αδελφό της, Πάτρικ ο οποίος φέρεται να πέθανε ξαφνικά από καρδιά. Επίσης, είχε χάσει και τη μητέρα της την προηγούμενη χρονιά.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE