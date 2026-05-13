Πένθος για τη Σάρον Στόουν: Έχασε και τον δεύτερο αδελφό της

Δύσκολες ώρες για τη σταρ του Χόλιγουντ Σάρον Στόουν καθώς έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος της αδελφός Μάικ Στόουν σε ηλικία 73 ετών.
«Ο Mike Stone, ο μεγαλύτερος αδελφός μου, απεβίωσε έπειτα από παρατεταμένη ασθένεια. Του ευχόμαστε ειρήνη. Sharon, Roan, Laird & Quinn», έγραψε στη λεζάντα μιας φωτογραφίας του εκλιπόντος αδελφού της.
Ο Mike ήταν ο μεγαλύτερος από τα αδέλφια Στόουν και ήταν επίσης ηθοποιός. Είχε εμφανιστεί στις ταινίες Malevolence και Eraser, καθώς και στο The Quick and the Dead μαζί με τη Sharon. Πιο πρόσφατα είχε εμφανιστεί στο Destinos Opostos (2022) και στο μικρού μήκους Renaissance Man (2021).
Το 2023 η Σάρον Στόουν είχε επίσης χάσει τον μικρότερο αδελφό της, Πάτρικ ο οποίος φέρεται να πέθανε ξαφνικά από καρδιά. Επίσης, είχε χάσει και τη μητέρα της την προηγούμενη χρονιά.
- Eurovision 2026: Αλλάζει ο τρόπος ψηφοφορίας φέτος - Ανησυχίες για χειραγώγηση από το Ισραήλ
- Μαριάννα Καλλέργη για Survivor: «Ήμουν σαν πτώμα, με έσερναν - Η παραγωγή ήταν έξαλλη που πήγα νοσοκομείο»
- Ο Βασίλης Τσεκούρας πήρε το τιμόνι του Live News: Τι είπε για την απουσία του Νίκου Ευαγγελάτου
- Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάννη: Η κοινή ανακοίνωση για την καταδίκη του Στέφανου Χίου - «Δεν είναι μόνο προσωπική δικαίωση»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.