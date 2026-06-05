Πένθος για την Έλενα Παπαρίζου: Το συγκλονιστικό «αντίο» στον άνθρωπο που της άλλαξε τη ζωή

Μια από τις πιο δύσκολες και συγκινησιακά φορτισμένες στιγμές της καριέρας της βιώνει η Έλενα Παπαρίζου, έπειτα από την ξαφνική απώλεια ενός ανθρώπου που υπήρξε καθοριστικός για την καλλιτεχνική της πορεία. Ο θάνατος του εμβληματικού στελέχους της μουσικής βιομηχανίας, Θάνου Καραγρηγόρη, σε ηλικία μόλις 57 ετών, σκόρπισε θλίψη σε ολόκληρο τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Για την αγαπημένη τραγουδίστρια, ωστόσο, το πλήγμα είναι βαθιά προσωπικό. Ο Θάνος Καραγρηγόρης ήταν ο άνθρωπος που βρισκόταν πάντα πίσω από τα φώτα, ο οραματιστής που πίστεψε στο ταλέντο της από την πρώτη στιγμή και τη στήριξε στα πιο κρίσιμα βήματά της στην Ελλάδα.

Η ανάρτηση της Έλενας Παπαρίζου

Με συναισθήματα βαθιάς ευγνωμοσύνης και με λόγια που ραγίζουν καρδιές, η Έλενα Παπαρίζου αποχαιρέτησε τον πολύτιμο φίλο και συνεργάτη της μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Θάνο μου, αγαπημένε μου φίλε! Εάν δεν υπήρχες εσύ, δεν θα υπήρχα εγώ. Εσύ με έφερες στην Ελλάδα, εσύ με έκανες να με γνωρίσει και ο υπόλοιπος ο κόσμος μέσω της Eurovision. Εάν δε με πίστευες εσύ, δε θα ήμουν εγώ εδώ σήμερα. Να δίνω ευκαιρίες σε καινούργιους ανθρώπους, να συνεχίζω να ονειρεύομαι, να οραματίζομαι και να υπάρχω.

Πάντα έλεγα ότι ο Γιάννης Δόξας είναι ο καλλιτεχνικός μου πατέρας, αλλά ποιος με σύστησε σε αυτόν; Χωρίς εσένα Θάνο μου δεν θα υπήρχα σήμερα σε καλλιτεχνικό επίπεδο.

Τα νέα που έμαθα την ώρα που ήμουν στο στούντιο με διέλυσαν, ανάσα δεν μπορούσα να πάρω και έλεγα γιατί σε έχασα τόσο καιρό;

Τα συλλυπητήριά μου σε όλη την οικογένειά σου, ειδικά στη σύζυγό σου, την Ντίνα, και τα τρία παιδάκια και τα εγγονάκια σου. Σε όλη την οικογένεια τριγύρω, μεγάλους και μικρούς.

Χαίρομαι που πήρα ένα καλό παράδειγμα από σένα και μου έδειξες τον δρόμο να ανοίγω τα φτερά μου για να σκεπάζω και να προστατεύω άλλους καλλιτέχνες. Ό,τι μου έμαθες το κάνω. Σπουδαίος άνθρωπος που έφυγε από τη ζωή νωρίς και δεν έπρεπε. Θάνο μου, σ’ ευχαριστώ για όλα, για όσα ήσουν και για όλα όσα μου πρόσφερες…».