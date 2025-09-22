Πένθος για τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη: «Ξεκουράσου μάνα μου, καλό σου ταξίδι»

«Έφυγε» από τη ζωή η μητέρα του αγαπημένου ηθοποιού Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, με τον ίδιο να γνωστοποιεί το δυσάρεστο γεγονός μέσω των social media και μίας πολύ συγκινητικής ανάρτησης.

Ο γνωστός ηθοποιός αποχαιρέτησε την πολυαγαπημένη του μητέρα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή το Σάββατο (20/9), έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας.

Με μία λιτή, αλλά συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης έκανε γνωστή τη θλιβερή είδηση δημοσιεύοντας τις τελευταίες τους κοινές φωτογραφίες.

«Ξεκουράσου μάνα μου καλό σου ταξίδι θα μου λείπεις ,όπως πάντα 20/09/2025», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης ο ηθοποιός, με τους διαδικτυακούς του φίλους να σπεύδουν να του στείλουν τα συλλυπητήρια τους.