Σε μια συγκινητική ανάρτηση προχώρησε σήμερα (19/5) ο ηθοποιός Θανάσης Τσαλταμπάσης, καθώς, όπως ενημέρωσε μέσω Instagram, έχασε τον πατέρα του ανήμερα τη γιορτή της μητέρας.
Την ανάρτησή του συνόδευσε μια θολή φωτογραφία όπου φαίνεται η πλάτη του πατέρα του και της κόρης του.
Συγκεκριμένα, στο post του αναφέρει: «Πατέρα μου… Απρόβλεπτος σε όλα… Περίμενες τη γιορτή της Μητέρας να κάνεις έξοδο… Ακόμα νομίζω ότι είναι κάποια πλάκα σου και θα έρθεις πάλι… Μια ζωή μας μοίραζες χαμόγελα, τώρα γεμίσαμε δάκρυα…Θα σ’ αγαπάμε πάντα.. Θα σ’ αγαπώ πάντα.
Υ.Γ. Ποιος να μου έλεγε ότι έβγαζα τη τελευταία φωτογραφία… Ήσουν μέσα στην ευτυχία… Έτσι θα σε θυμάμαι», έγραψε ο ηθοποιός.
