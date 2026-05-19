Πένθος για τον Θανάση Τσαλταμπάση: Πέθανε ο πατέρας του - «Μια ζωή μοίραζες χαμόγελα, τώρα γεμίσαμε δάκρυα»

Δύσκολες ώρες περνά ο ηθοποιός Θανάσης Τσαλταμπάσης ο οποίος έχασε τον πατέρα του πριν λίγες ημέρες. Η συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Θανάσης Τσαλταμπάσης
Θανάσης Τσαλταμπάσης | GLOMEX@ANT1
Σε μια συγκινητική ανάρτηση προχώρησε σήμερα (19/5) ο ηθοποιός Θανάσης Τσαλταμπάσης, καθώς, όπως ενημέρωσε μέσω Instagram, έχασε τον πατέρα του ανήμερα τη γιορτή της μητέρας. 

Την ανάρτησή του συνόδευσε μια θολή φωτογραφία όπου φαίνεται η πλάτη του πατέρα του και της κόρης του. 

Συγκεκριμένα, στο post του αναφέρει: «Πατέρα μου… Απρόβλεπτος σε όλα… Περίμενες τη γιορτή της Μητέρας να κάνεις έξοδο… Ακόμα νομίζω ότι είναι κάποια πλάκα σου και θα έρθεις πάλι… Μια ζωή μας μοίραζες χαμόγελα, τώρα γεμίσαμε δάκρυαΘα σ’ αγαπάμε πάντα.. Θα σ’ αγαπώ πάντα.

Υ.Γ. Ποιος να μου έλεγε ότι έβγαζα τη τελευταία φωτογραφία… Ήσουν μέσα στην ευτυχία… Έτσι θα σε θυμάμαι», έγραψε ο ηθοποιός

tsaltampasis
Η ανάρτηση του Θανάση Τσαλταμπάση | thanasis_tsaltampasis@Instagram

 

